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Белорусы о беженцах: такие же, как и мы, просто вынужденные покинуть свою родину

04 августа 2021 13:27
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Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

Белорусы о беженцах: такие же, как и мы, просто вынужденные покинуть свою родину-1

События этой ночи глубоко отозвались в сердцах жителей приграничных территорий. Так, в Гродно люди устроили пикет у стен литовского консульства.

В руках – плакаты и государственные флаги как символы того, что все белорусы против насилия над беженцами. Действия Литвы у общественности вызвали резкое осуждение, они уверены, что в цивилизованном обществе не должна проливаться кровь невинных людей. Гродно скорбит по убитому мигранту.

Белорусы о беженцах: такие же, как и мы, просто вынужденные покинуть свою родину-4

Разрушили жизнь, уничтожили, вынудили мигрировать, вынудили искать там, где, как говорят, покой, где достаток, где уважают права человека. Вот они туда идут. Где им утверждали, что есть права человека. И там они получают что? Унижение, надругательства, пытки, издевательства, попытки выгнать из страны.

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Белорусы о беженцах: такие же, как и мы, просто вынужденные покинуть свою родину-7

Я выступаю против насилия над мигрантами, потому что это люди такие же, как и мы, но просто вынужденные в силу тяжелых обстоятельств покинуть свою родину. Они были вынуждены. И они достойны того, чтобы к ним относились по-человечески.

Гродненцы уверены, что Литва – это лицо коллективного Запада. И если там сегодня кризис, то надо думать, как его решить, а не как убить человека.

# Беженцы # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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