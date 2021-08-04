Белорусы о беженцах: такие же, как и мы, просто вынужденные покинуть свою родину

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

События этой ночи глубоко отозвались в сердцах жителей приграничных территорий. Так, в Гродно люди устроили пикет у стен литовского консульства. В руках – плакаты и государственные флаги как символы того, что все белорусы против насилия над беженцами. Действия Литвы у общественности вызвали резкое осуждение, они уверены, что в цивилизованном обществе не должна проливаться кровь невинных людей. Гродно скорбит по убитому мигранту.

Разрушили жизнь, уничтожили, вынудили мигрировать, вынудили искать там, где, как говорят, покой, где достаток, где уважают права человека. Вот они туда идут. Где им утверждали, что есть права человека. И там они получают что? Унижение, надругательства, пытки, издевательства, попытки выгнать из страны. «Вы нас учите демократии». Как белорусы отреагировали на новость о смерти иракца на границе с Литвой?