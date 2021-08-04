В Минске начался суд над Марией Колесниковой. Ей грозит до 12 лет лишения свободы

Новости Беларуси. В суде Минского района начался процесс по делу участников так называемого Координационного совета, созданного 18 августа 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье обвиняемых Мария Колесникова и Максим Знак. Им вменяется создание экстремистского формирования и руководство им, призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности, и участие в заговоре с целью захвата власти. Согласно плану, они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления об утрате народом доверия к органам власти.

У здания суда немноголюдно. И, похоже, у иностранного дипкорпуса появился особый пункт в рабочем графике – посещение судебного заседания с участием Колесниковой и Знака.