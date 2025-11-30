Стрельба на семейном празднике в Калифорнии – четыре человека погибли

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на семейном празднике в калифорнийском городе Стоктон. Еще 14 получили ранения. Среди пострадавших есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на семейном празднике в калифорнийском городе Стоктон. Еще 14 получили ранения. Среди пострадавших есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщают очевидцы, мужчина ворвался на праздник в разгар веселья. Убийца открыл огонь по людям, после чего скрылся с места преступления. Подозреваемый остается на свободе. Полиция Калифорнии ведет активный поиск преступника.