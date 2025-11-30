Студенты называют её мамой! Душевный разговор с ректором ГрГУ Ириной Китурко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко. «Я даже не могла себе представить, что когда-то буду работать в университете» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ваш трудовой путь – это яркий пример преданности и любви своей альма-матер. От студентки до ректора одного из значимых вузов нашей страны. Признайтесь честно, поступая в далекие 80-е в Гродненский университет, вы предполагали, что вы через некоторое время будете его возглавлять? Была такая цель?

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Нет, такой цели не было однозначно. Это говорят у военных, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но когда я поступала в Гродненский университет, я вообще даже не могла себе представить, что я когда-то буду работать в этом университете, не то что его возглавить. Знаете, мне казалось в тот момент, что университет – это вершина профессионализма, вершина культуры, вершина тех людей, которые там работают. Как я была рада, когда так оно и было на самом деле. Я с огромным удовольствием училась в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Я его закончила с красным дипломом. Но я хочу сказать, что такая студенческая жизнь была очень здоровской. У нас были отличные преподаватели, очень профессиональные, очень настоящие. Сегодня с огромной благодарностью я их вспоминаю. То, что сегодня мы делаем со студентами, это не то, что, допустим, мое какое-то ноу-хау, а это уже то, что было и что делали с нами наши преподаватели. Это было здорово. Я хотела быть историком. И вы знаете, я понимала, что для истории Гродно, Гродненщина – это та территория, которая сохранила в себе максимум исторического прошлого.

Ирина Китурко рассказала, кто привил любовь к истории Александр Осенко:

Откуда любовь к истории? Кто привил? Ирина Китурко:

Школьные учителя. У меня была замечательная школьная учительница Нина Петровна Калиновская. Она хороший, замечательный учитель. Эта любовь к истории от нее. Александр Осенко:

И вы поступили в Гродненский университет. Ирина Китурко:

Да, но понимаете, школа наша была особенная. Школа была единственная на область в свое время имени Ленинского комсомола. Вы знаете, большое внимание уделялось математике, я очень любила математику. Цифра меня сопровождает по жизни. Две мои диссертации, кандидатская и докторская, были связаны с цифрой, несмотря на то, что история. Александр Осенко:

Да, мы забыли сказать, что Ирина Федоровна доктор исторических наук.

Ирина Китурко:

Да, первая моя диссертация была связана с экономическим развитием государственных владений в XVII-XVIII веке. Это тоже было очень интересно. Это были цифры, было очень много статистики. А докторская связана с развитием, становлением таможенной службы ВКЛ во второй половине XVIII века. Ирина Китурко рассказала, как поступала в ГрГУ Александр Осенко:

Вы же не сразу попали работать в университет, вы проработали еще в школе. Как вы попали потом в университет? Что послужило этим триггером, что вы после школы начали работать в университете? Ирина Китурко:

Гродненский университет не принял меня с первого раза, я не поступила первый раз в Гродненский университет. Представляете? Я, не поступив в Гродненский университет, эта ситуация сделала сильнее. Опять же я хочу сказать огромное спасибо своей школе, потому что они приняли меня. Так получилось, что тогда было место на должность старшей пионервожатой. Я год проработала в своей же школе старшей пионервожатой, а после окончания университета я опять пошла работать в школу. Пошла работать в 23-ю школу города Гродно учителем истории. Я хочу сказать, что, учась в университете, я успела все. Я вышла замуж после второго курса. После третьего курса у меня родился ребенок. У меня студенческий брак. Спасибо моей маме, моим родителям, которые помогли мне, помогли нам с воспитанием нашего сыночка и дали возможность закончить университет на дневном отделении. Я не переводилась на заочное отделение. Я не брала академический отпуск. После окончания университета, работа в 23-й школе, я проработала 5 лет, потому как мой муж в это время учился в аспирантуре. Я думала, что два аспиранта, на аспирантскую стипендию мы не проживем, поэтому мне нужно было содержать семью, будем говорить даже так. А когда мой муж закончил аспирантуру, аспирантуру в Академии наук, Институт истории, который я очень люблю, это моя вторая альма-матер. Институт истории – это место, где, понимаете, наука стала не просто смыслом жизни, а наукой заниматься в кайф.

«Работа с молодежью – это самая лучшая работа». Как заслужить доверие студентов? Ирина Китурко:

Работа в университете и работа с молодежью – это, наверное, самая лучшая работа. Черпаем вдохновение в детях. Это те дети, я их называю дети, они меня мамой часто. Александр Осенко:

Почему вас называют мамой? Это же надо так заслужить доверие своих студентов, чтобы называли мамой. Ирина Китурко:

Первый раз они меня назвали мамой через год после того, как я стала ректором. На День мамы они принесли мне такой отпечатанный, сделанный самостоятельно, красивый сертификат, где сказали, что в номинации «GRSU-мама» победила Ирина Федоровна Китурко. Когда они пришли и принесли этот сертификат, я расплакалась, наверное, потому что это какое-то такое доверие, которое теперь нужно поддерживать, я их искренне люблю.