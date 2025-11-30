Студенты называют её мамой! Душевный разговор с ректором ГрГУ Ириной Китурко
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.
«Я даже не могла себе представить, что когда-то буду работать в университете»
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ваш трудовой путь – это яркий пример преданности и любви своей альма-матер. От студентки до ректора одного из значимых вузов нашей страны. Признайтесь честно, поступая в далекие 80-е в Гродненский университет, вы предполагали, что вы через некоторое время будете его возглавлять? Была такая цель?
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Нет, такой цели не было однозначно. Это говорят у военных, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но когда я поступала в Гродненский университет, я вообще даже не могла себе представить, что я когда-то буду работать в этом университете, не то что его возглавить. Знаете, мне казалось в тот момент, что университет – это вершина профессионализма, вершина культуры, вершина тех людей, которые там работают. Как я была рада, когда так оно и было на самом деле. Я с огромным удовольствием училась в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Я его закончила с красным дипломом. Но я хочу сказать, что такая студенческая жизнь была очень здоровской. У нас были отличные преподаватели, очень профессиональные, очень настоящие. Сегодня с огромной благодарностью я их вспоминаю.
То, что сегодня мы делаем со студентами, это не то, что, допустим, мое какое-то ноу-хау, а это уже то, что было и что делали с нами наши преподаватели. Это было здорово. Я хотела быть историком. И вы знаете, я понимала, что для истории Гродно, Гродненщина – это та территория, которая сохранила в себе максимум исторического прошлого.
Ирина Китурко рассказала, кто привил любовь к истории
Александр Осенко:
Откуда любовь к истории? Кто привил?
Ирина Китурко:
Школьные учителя. У меня была замечательная школьная учительница Нина Петровна Калиновская. Она хороший, замечательный учитель. Эта любовь к истории от нее.
Александр Осенко:
И вы поступили в Гродненский университет.
Ирина Китурко:
Да, но понимаете, школа наша была особенная. Школа была единственная на область в свое время имени Ленинского комсомола. Вы знаете, большое внимание уделялось математике, я очень любила математику. Цифра меня сопровождает по жизни. Две мои диссертации, кандидатская и докторская, были связаны с цифрой, несмотря на то, что история.
Александр Осенко:
Да, мы забыли сказать, что Ирина Федоровна доктор исторических наук.
Ирина Китурко:
Да, первая моя диссертация была связана с экономическим развитием государственных владений в XVII-XVIII веке. Это тоже было очень интересно. Это были цифры, было очень много статистики. А докторская связана с развитием, становлением таможенной службы ВКЛ во второй половине XVIII века.
Ирина Китурко рассказала, как поступала в ГрГУ
Александр Осенко:
Вы же не сразу попали работать в университет, вы проработали еще в школе. Как вы попали потом в университет? Что послужило этим триггером, что вы после школы начали работать в университете?
Ирина Китурко:
Гродненский университет не принял меня с первого раза, я не поступила первый раз в Гродненский университет. Представляете? Я, не поступив в Гродненский университет, эта ситуация сделала сильнее. Опять же я хочу сказать огромное спасибо своей школе, потому что они приняли меня. Так получилось, что тогда было место на должность старшей пионервожатой. Я год проработала в своей же школе старшей пионервожатой, а после окончания университета я опять пошла работать в школу. Пошла работать в 23-ю школу города Гродно учителем истории.
Я хочу сказать, что, учась в университете, я успела все. Я вышла замуж после второго курса. После третьего курса у меня родился ребенок. У меня студенческий брак. Спасибо моей маме, моим родителям, которые помогли мне, помогли нам с воспитанием нашего сыночка и дали возможность закончить университет на дневном отделении. Я не переводилась на заочное отделение. Я не брала академический отпуск. После окончания университета, работа в 23-й школе, я проработала 5 лет, потому как мой муж в это время учился в аспирантуре. Я думала, что два аспиранта, на аспирантскую стипендию мы не проживем, поэтому мне нужно было содержать семью, будем говорить даже так. А когда мой муж закончил аспирантуру, аспирантуру в Академии наук, Институт истории, который я очень люблю, это моя вторая альма-матер. Институт истории – это место, где, понимаете, наука стала не просто смыслом жизни, а наукой заниматься в кайф.
«Работа с молодежью – это самая лучшая работа». Как заслужить доверие студентов?
Ирина Китурко:
Работа в университете и работа с молодежью – это, наверное, самая лучшая работа. Черпаем вдохновение в детях. Это те дети, я их называю дети, они меня мамой часто.
Александр Осенко:
Почему вас называют мамой? Это же надо так заслужить доверие своих студентов, чтобы называли мамой.
Ирина Китурко:
Первый раз они меня назвали мамой через год после того, как я стала ректором. На День мамы они принесли мне такой отпечатанный, сделанный самостоятельно, красивый сертификат, где сказали, что в номинации «GRSU-мама» победила Ирина Федоровна Китурко. Когда они пришли и принесли этот сертификат, я расплакалась, наверное, потому что это какое-то такое доверие, которое теперь нужно поддерживать, я их искренне люблю.
ГрГу – пятикратный лауреат конкурса «Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества»
Ирина Китурко:
Сегодня мы пятикратные лауреаты премии правительства за достижения в области качества. Это здорово, это знаково. Мы были одним из первых университетов, которые эту премию получали. Когда приехала к нам эта группа, комиссия, они говорят, как оценивать качество продукции по ГОСТам, мы знаем. А как оценивать качество образования? Они в том числе и на нас учились. И я очень благодарна БелГИСС за то, что они помогли нам создать в университете систему менеджмента качества. Не написали для нас, а помогли нам. Мы сами писали свою систему менеджмента качества. Мы хотели сами понимать, что это такое.
Рецепт жизни от настоящей белоруски
Ирина Китурко:
Живи по совести, не бери чужого и ничего не бойся. Добавить могу к этому только то, чему учу своих студентов, разговариваю со своими преподавателями, мы всегда говорим о том, что неотъемлемой частью дресс-кода сотрудника и студента университета должна быть улыбка. Идите с улыбкой по жизни, пусть все у вас получается!
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