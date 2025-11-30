Власти Таллина закроют новогоднюю ярмарку из-за оттока российских туристов

В Таллине досрочно погаснут огни на главной рождественской ярмарке. Традиционный праздничный рынок на ратушной площади должен был работать до 2 января. Однако из-за нерентабельности его закроют еще до нового года. Эстония, которая любит демонстрировать экономическую устойчивость, оказалась не готова к последствиям оттока российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост о досрочном закрытии ярмарки в соцсетях был встречен вовсе не праздничным настроением. Жители называют подобный шаг властей абсурдным и болезненным. Отдельная тема недовольства – заоблачные цены на самой ярмарке: они отпугивают не только приезжих, но и местных.

Был и остаюсь категорическим противником закрытия рождественского рынка за несколько дней до нового года. Решение тупое. Другим разом проголосую только за тех, кто пообещает не закрывать рынок хотя бы до 2 января. Детей жалко: каникулы ведь и далеко не все с мамой-папой в Египте плавают. А Старый город и без того не так много детских развлечений предлагает.