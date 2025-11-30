Прямой эфир

Власти Таллина закроют новогоднюю ярмарку из-за оттока российских туристов

30 ноября 2025 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Таллине досрочно погаснут огни на главной рождественской ярмарке. Традиционный праздничный рынок на ратушной площади должен был работать до 2 января. Однако из-за нерентабельности его закроют еще до нового года. Эстония, которая любит демонстрировать экономическую устойчивость, оказалась не готова к последствиям оттока российских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пост о досрочном закрытии ярмарки в соцсетях был встречен вовсе не праздничным настроением. Жители называют подобный шаг властей абсурдным и болезненным. Отдельная тема недовольства – заоблачные цены на самой ярмарке: они отпугивают не только приезжих, но и местных.

Власти Таллина закроют новогоднюю ярмарку из-за оттока российских туристов-2

Был и остаюсь категорическим противником закрытия рождественского рынка за несколько дней до нового года. Решение тупое. Другим разом проголосую только за тех, кто пообещает не закрывать рынок хотя бы до 2 января.

Детей жалко: каникулы ведь и далеко не все с мамой-папой в Египте плавают. А Старый город и без того не так много детских развлечений предлагает.

Власти Таллина закроют новогоднюю ярмарку из-за оттока российских туристов-4

Свое разочарование высказывают и эстонцы, проживающие в России. По традиции, они приезжали после Нового года к родственникам, привозили детей и внуков. Теперь, без привычной ярмарочной атмосферы, – признаются: ощущение возвращения домой теряет прежнее тепло. 

И, пожалуй, самый говорящий вывод в одном из комментариев: страна, по мнению пользователей, лишила себя доходов собственноручно – это касается не только туризма, но и энергоресурсов. И с этим трудно поспорить: отсутствие ярмарки в январе эстонцы переживут легче, чем непомерные счета за отопление и электричество.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба на семейном празднике в Калифорнии – четыре человека погибли
30 ноября 2025 10:36

Стрельба на семейном празднике в Калифорнии – четыре человека погибли

В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация
30 ноября 2025 07:42

В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация

Польша запустила в космос первые военные разведывательные спутники
30 ноября 2025 07:41

Польша запустила в космос первые военные разведывательные спутники