«Белорусский язык уже тогда подвергался давлению Запада». Гигин о Витебском восстании 1623-го

Новости Беларуси. Как формировалась этнокультурная идентичность и народный дух белорусов? Эти темы стали ключевыми за круглым столом в Витебском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, участники встречи вспомнили о Витебском восстании. Долгие годы это событие было незаслуженно отодвинуто на второй план.

В ноябре 1623-го в северном регионе произошло одно из самых важных событий белорусской истории, когда местные жители оказали сопротивление насильственному насаждению западной культуры. Именно об этом народном подвиге напишет классик Владимир Короткевич в пьесе «Званы Вiцебска». Ровно 400 лет назад наши земляки подверглись зверской расправе, а город был лишен Магдебургского права.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Жители Витебска, выступая в защиту православия, фактически выступали в защиту белорусской народности, белорусского языка, который подвергался уже тогда давлению Запада. Это была часть очень широкого движения. В Витебске в ноябре 1623 года была кульминация.

Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Надо уметь признавать правду. И очень важно, что православие, доминирующая религия, позволяет на Беларуси (как раньше, так и сейчас) развиваться другим. Мы веротерпимы, но никогда не предаем своего.