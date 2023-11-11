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Как правильно высаживать луковичные цветы? Делимся секретами

11 ноября 2023 12:06
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Они не из пугливых. Не все луковичные цветы способны зимовать в наших климатических условиях, но есть и такие, которым под силу справиться с этой непростой задачей. Высаживают их начинания с середины сентября и до конца ноября.

Как правильно высаживать луковичные цветы? Делимся секретами-1

Ноябрьская посадка зависит от погодных условий. Смело сажайте цветы, если до заморозков еще более двух недель.

Как правильно высаживать луковичные цветы? Делимся секретами-4

Олег Буйновский, специалист по садоводству:
Оптимальная температура почвы порядка 8-10 градусов. Это будет сигнал к тому, что можно высаживать луковичные. Важно не посадить рано, потому что пойдут всходы, а зимой они подмерзнут.

Очень важно выбрать хорошие луковицы. Они должны быть твердые и достаточно ровные, без сомнительных пятен или вмятин.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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