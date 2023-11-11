Как правильно высаживать луковичные цветы? Делимся секретами

Они не из пугливых. Не все луковичные цветы способны зимовать в наших климатических условиях, но есть и такие, которым под силу справиться с этой непростой задачей. Высаживают их начинания с середины сентября и до конца ноября.

Ноябрьская посадка зависит от погодных условий. Смело сажайте цветы, если до заморозков еще более двух недель.

Олег Буйновский, специалист по садоводству:

Оптимальная температура почвы порядка 8-10 градусов. Это будет сигнал к тому, что можно высаживать луковичные. Важно не посадить рано, потому что пойдут всходы, а зимой они подмерзнут.

Очень важно выбрать хорошие луковицы. Они должны быть твердые и достаточно ровные, без сомнительных пятен или вмятин.