Белорусский союз журналистов 19 декабря отмечает 55-летие

Новости Беларуси. Полувековая история с продолжением. Белорусский союз журналистов отмечает 19 декабря 55-летний юбилей. Сейчас в нем состоит более двух тысяч мастеров пера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Членов этого общественного объединения поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что за свою историю союз не изменил лучшим традициям отечественной публицистики. Его члены содействуют экономическому прогрессу страны, достижению социальной справедливости, воспитанию граждан Беларуси в духе патриотизма, укреплению нравственности и духовности в обществе – считает президент.

Поздравление от имени главы государства зачитал первый заместитель главы администрации Президента Александр Радьков.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В Союзе журналистов авторитетные люди. Они должны определять качество публикаций. Для того, чтобы здесь быть услышанными и помогать обществу сориентироваться в жизни, в деле, в семье, в политике, на мой взгляд, они должны быть прежде всего патриотами своего государства (это определяющее понятие), они должны быть нравственно высоки, потому что иначе их не услышат, они не донесут те позитивные вещи, которые людям нужны.

Сегодня в Белорусском союзе журналистов более 2-х тысяч человек. Ежегодно объединение прирастает полусотней мастеров пера. Вот и сегодня большой праздник – 55-летний юбилей союза – стал персональной радостью для нескольких молодых журналистов.

Валерий Михайлов и сейчас, спустя годы не забывает родную редакцию. Заглядывает не в гости, а по делу – пишет серию статей о войне. 22 года из более чем полувековой журналистской жизни он проработал в «Советской Беларуси». Студенческая проба пера стала делом всей жизни. Сегодня Валерий Викторович здесь по особому случаю – юбилей Белорусского союза журналистов. Работа тех, кто пишет, снимает и рассказывает, сегодня отмечена на государственном уровне.

Корреспондент газеты «7 дней» Диана, как и многие ее коллеги, о профессии журналиста мечтала с детства.

Диана Шибковская, журналист:

Всегда хотела прожить несколько жизней, журналистика дала мне такую возможность с помощью героев моих публикаций.

Первая школьная заметка «в помощь огородникам» сменилась серьезными аналитическими статьями о политике, экономике, интеграционных процессах. Но иногда Диане приходится возвращаться к тому, с чего началась ее профессия. Теперь уже, благодаря маленькой дочке.

Диана Шибковская, журналист:

Буквально вчера ко мне пришла дочь и сказала, что им дали задание в школе «Я – главный редактор».

Так что вполне возможно, что уже на 70-летии Белорусского союза журналистов торжественно принимать в свои ряды будут новую акулу пера – пока что третьеклассницу Милану Шибковскую.