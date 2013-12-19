Новости Беларуси. БГУ занял второе место в рейтинге университетов постсоветского пространства. Всего в поле зрения экспертов попали 405 вузов из 15 стран. На первой позиции – Московский госуниверситет, на третьем – Санкт-Петербургский. В пятерке лучших также учебные заведения Киева и Вильнюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При формировании рейтинга учитывалось несколько критериев: образовательная, научно-исследовательская и международная деятельность вузов.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Нам, конечно, очень приятно, что среди всех университетов Белгосуниверситет оказался на втором месте после Московского государственного университета. Это очень высокая позиция. По экспертной оценке всех (и ученых, и работодателей) мы вообще оказались на самом высоком месте. И это приятно. Это говорит о том, что Белгосуниверситет очень динамично развивается.

Подтверждение тому – еще одна новость из стен альма-матер. В главном вузе страны создан Центр инновационных идей и проектов Start-Up. Его деятельность построена с учетом развития инновационного потенциала студентов БГУ. Там будут поддерживать перспективные идеи и оказывать помощь в их дальнейшем внедрении в производство.