В Могилевской области отремонтируют все памятники воинской славы и приведут в порядок военные захоронения

Новости Беларуси. В Могилевской области отремонтируют все памятники воинской славы. В планах также привести в порядок военные захоронения. Эта работа должна быть выполнена в ближайшие два года.

Сейчас в регионе обследовано большинство подобных объектов. Некоторые из них требуют серьезных финансовых вложений. Это касается, в частности, мемориального комплекса «Буйничское поле».

Деньги на реконструкцию памятников решено заработать во время субботников, также планируется активно привлекать к работам шефские организации, спонсоров, общественность и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.