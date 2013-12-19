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В Могилевской области отремонтируют все памятники воинской славы и приведут в порядок военные захоронения

19 декабря 2013 06:57
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Новости Беларуси. В Могилевской области отремонтируют все памятники воинской славы. В планах также привести в порядок военные захоронения. Эта работа должна быть выполнена в ближайшие два года.

Сейчас в регионе обследовано большинство подобных объектов. Некоторые из них требуют серьезных финансовых вложений. Это касается, в частности, мемориального комплекса «Буйничское поле».

Деньги на реконструкцию памятников решено заработать во время субботников, также планируется активно привлекать к работам шефские организации, спонсоров, общественность и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Памятники

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