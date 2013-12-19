Поэт из Йемена готов отдать дочь замуж за миллион «лайков» на своей странице

Новости Йемена. Салем Айаш, поэт из Йемена, готов отдать замуж свою дочь при условии, что его страница в Facebook усилиями жениха девушки наберёт миллион «лайков». Некоторые пользователи социальной сети осудили намерение Айаша. Они уверены, что поэт таким образом пытается добиться славы и продвинуть свои стихи.

Правда, нашлись и те, кто поддержал мужчину. Страница, на которой мужчина размещает свои стихи, появилась несколько дней назад и на неё уже подписались около 30 тысяч пользователей. Айаш отметил, что готов снизить первоначально запрошенное количество «лайков», если увидит, как жених его дочери старается выполнить условие.

Вопрос свадебных выкупов вот уже несколько лет подряд обсуждается в Йемене. По традиции женихи обязаны выплатить родителям избранницы сумму около $2500. Эти деньги не по карману большинству женихов. В октябре йеменские неженатые мужчины устроили демонстрацию с требованием снизить размер выкупа. Они просили, чтобы старшее поколение позволяло жениться, отдавая за девушку сумму, эквивалент которой не превышал бы тысячи долларов.

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