На 2 декабря запланирован рейс в Ирак по эвакуации беженцев

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ждать готовы не все. Увидев истинное лицо европейской демократии, испытав на себе прелести польского гостеприимства, многие возвращаются на родину.

В Национальном аэропорту Минск около 400 человек ожидают вывозного рейса в Ирак. Вылет отменялся уже несколько раз по инициативе иракской стороны. По последней информации борт в Эрбиль по эвакуации беженцев планируется на 2 декабря. Застрявших в аэропорту людей обеспечивают горячим питанием.

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