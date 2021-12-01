Воспринимают работу аплодисментами. Что изменилось за 24 дня пребывания беженцев на границе – Лискович

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ждать готовы не все. Увидев истинное лицо европейской демократии, испытав на себе прелести польского гостеприимства, многие возвращаются на родину. В Национальном аэропорту Минск около 400 человек ожидают вывозного рейса в Ирак. Уже более трех недель белорусы оказывают поддержку попавшим в ловушку беженцам. С наступлением первых холодов люди особенно нуждаются в теплой одежде. В транспортно-логистический центр, где временно размещены иностранцы, поступило более 110 тонн гуманитарной помощи. 30 ноября здесь появился стационарный медицинский пункт. Последняя информация у нашего корреспондента Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Первое, что сейчас нужно беженцам, – предоставление максимально теплой одежды. В ближайшее время полностью закроют вопрос по теплой обуви, бесперебойно поставляется питание. У нас есть возможность поговорить с людьми, которые отвечают именно за вопросы оказания гуманитарной помощи от нашей страны. Это сразу два сенатора – Виктор Лискович и Игорь Гедич. Виктор Андреевич, вы здесь буквально с первых дней всей этой ситуации. Расскажите, как сейчас обстоят дела в логистическом центре, в чем люди нуждаются, по чему вопросы уже закрыты, сколько мы доставили вообще сюда гуманитарной помощи, продуктов, какие просьбы продолжаются от беженцев.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я 22-й день здесь по поручению Совета Республики, Натальи Ивановны Кочановой. Координирую гуманитарную миссию по оказанию помощи беженцам. Первые дни и теперешние – это две большие разницы. И когда журналисты сегодня в поисках инфоповода, это говорит о том, что лагерь четко работает, на системной основе. Каждый знает свою задачу. МЧС обеспечивает не только контроль пожарной безопасности, но и в целом координирует работу других структур, чтобы все работало четко. Четко работают коммунальщики, вывозят бытовые отходы. Сергей Шуманский:

Сегодня им еще добавилась работа – почистить снег.

Виктор Лискович:

Успели и это. И посыпали песчано-соляной смесью. Все это теперь работает в штатном режиме. Вы слышите возгласы. Это не недовольства. Это уже традиция у беженцев: перед обедом, когда включается генератор, это сигнал к тому, что будет обед. Питанием они удовлетворены, довольны, от некоторых продуктов уже отказываются, потому что излишек. Не берут – возвращают. Мы предупреждаем беженцев в лагере на их языке, на английском о необходимости использовать быстро скоропортящиеся продукты, о недопустимости курения на месте, разжигании огня и так далее. Они слушают. Проходит их силами уборка помещений, вывоз мусора из помещения. Вся жизнедеятельность лагеря сегодня на достаточно удовлетворительном уровне. Выполняя поручение Президента, данное при посещении, мы добавили 1 200 пар обуви теплой, более 1 000 одеял. Поэтому и в этом теперь недостатка нет. Нет проблем и с зарядкой аккумуляторов для телефонов.