Сергеенко: «Самое главное – скорректировать государственную молодёжную политику с учётом требований времени»

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Говорят, молодежь – это будущее страны. Но молодежь – это и настоящее страны. Сегодня у нас 20 % населения – это молодые люди в возрасте до 31 года. Я хотел бы отметить, что у нас замечательная молодежь. Наверное, для любого старшего поколения порой свойственно, характерно такое брюзжание – когда мы были молодыми, мы были другими, мы были лучше. Нет, у каждого поколения свое время, свои вызовы.

Поговорим по тем проблемным вопросам, с которыми сегодня сталкиваемся и мы, руководители, где трудится молодежь в разных министерствах, ведомствах, в разных коллективах, и какие проблемы сегодня волнуют молодежь. И самое главное – скорректировать государственную молодежную политику с учетом требований времени, с учетом пожеланий молодежи. Я хотел бы отметить, что у нас в стране делается немало в плане реализации молодежной политики. И сегодня мы это увидели на Минском автомобильном заводе с небольшого общения с ребятами.