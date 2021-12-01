Сергеенко: «Самое главное – скорректировать государственную молодёжную политику с учётом требований времени»

Новости Беларуси. Молодежная политика – важнейшая часть государственной идеологии. Наша страна продолжает активно поддерживать конструктивные молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежная политика – важнейшая часть государственной идеологии. Наша страна продолжает активно поддерживать конструктивные молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как результат, Беларусь вошла в топ-50 стран по индексу развития молодежи, опередив Россию и Казахстан. Такие данные привел заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на выездном заседании коллегии по молодежной политике, которое прошло 1 декабря на Минском автомобильном заводе.
«Волнуются наши люди за санкции и продвижение нашей техники за рубеж». О чём 1 декабря говорили на МАЗе? Читайте здесь.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Говорят, молодежь – это будущее страны. Но молодежь – это и настоящее страны. Сегодня у нас 20 % населения – это молодые люди в возрасте до 31 года. Я хотел бы отметить, что у нас замечательная молодежь. Наверное, для любого старшего поколения порой свойственно, характерно такое брюзжание – когда мы были молодыми, мы были другими, мы были лучше. Нет, у каждого поколения свое время, свои вызовы.
Поговорим по тем проблемным вопросам, с которыми сегодня сталкиваемся и мы, руководители, где трудится молодежь в разных министерствах, ведомствах, в разных коллективах, и какие проблемы сегодня волнуют молодежь. И самое главное – скорректировать государственную молодежную политику с учетом требований времени, с учетом пожеланий молодежи. Я хотел бы отметить, что у нас в стране делается немало в плане реализации молодежной политики. И сегодня мы это увидели на Минском автомобильном заводе с небольшого общения с ребятами.
Как отметил Игорь Сергеенко, неслучайно выездная коллегия проводится на базе МАЗа – одного из ведущих предприятий страны. Здесь трудятся более 2 500 работников в возрасте до 31 года, что составляет около 16 % от общей численности работающих.