Белорусский союз женщин помогает подросткам из детских домов выбрать профессию

В Минске 15 февраля собрались представительницы крупных промышленных предприятий со всей страны. На отчетной конференции объединенной организации БСЖ Минпрома не обошлось без приятных моментов. Награды получили самые активные представительницы организации. Всего 36 первичек объединяют более 2,5 тысячи женщин. У каждой, помимо житейских и профессиональных забот, успешно реализованные общественные инициативы.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мы теперь уже оказываем международную помощь тем, кому можем оказать. Я вспомню и ту миссию, которую мы совершили, когда были землетрясения, когда мы помогали людям, которые нуждались. И вот сегодня будет передана помощь палестинским семьям, которые находятся на нашей территории. Это тоже для нас важная миссия, потому что женщина – это про добро.

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации Министерства промышленности ОО «БСЖ»:

Мы взяли на себя такую ответственность. У наших детей, которые находятся в детских домах, которые от 9 класса и выше, – у них становление сейчас вопросов: «Кем стать? Куда пойти работать? Чем заниматься?» У них нет родителей, нет наставников, которые скажут: «Тебе лучше туда». Мы хотим быть этими наставниками, именно промышленность нашей страны. Мы сейчас по городу Минску собираем деток именно такого возраста, возим по нашим предприятиям, посещаем предприятия, показываем, какие профессии нужны, какие профессии более востребованы.

Женщины, работающие в промышленности, организовывают различные социальные проекты. Участвуют в гражданско-патриотических акциях. Сейчас активно готовятся к единому дню голосования.