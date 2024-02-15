Международные наблюдатели продолжают работу в Беларуси – приглашены представители ШОС и ОДКБ

Чуть больше недели остается до единого дня голосования. За подготовкой к проведению выборов в Беларуси пристально следят международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинговая миссия от СНГ 15 февраля встретилась с руководством Коммунистической партии Беларуси.

В нашей стране зарубежные эксперты работают с 22 января. За это время они успели побывать во всех областях и крупных городах, ознакомились с кандидатами и ходом предвыборной кампании. Уровень организации электорального процесса и подготовки к нему оценивают очень высоко. До сих пор не было ни одного замечания.

Токтосун Сабыров, представитель Миссии наблюдателей от СНГ:

У нас сложилось хорошее впечатление, что работа организована на высоком организационном, техническом уровнях. В целом у нас каких-либо нареканий и замечаний не имелось по итогам работы. Собираемую нами информацию передаем в штаб, который обрабатывает, анализирует, обобщает и строит определенные выводы.

Наблюдать за выборами приглашены также представители ШОС, ОДКБ, Союзного государства и другие. В этом списке нет только миссии ОБСЕ. Доверие к Бюро по демократическим институтам и правам человека в мире становится все ниже. Компетентность отчетов Организации вызывает большое сомнение. Это доказывает не только мировой, но и наш личный опыт.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси:

Мы прошли очень много электоральных кампаний, Коммунистическая партия Беларуси. Мы в каждой кампании не просто встречались, а показывали, как проходит электоральная кампания представителям ОБСЕ. Мы пытались донести и показать объективную ситуацию, как проходит избирательный процесс в Республике Беларусь на президентских, парламентских выборах, выборах в местных Советах ранее. К сожалению, тот посыл, который мы давали, и та информация никогда не были озвучены.