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Брест – молодёжная столица Беларуси в 2024-м. Что запланировано?

15 февраля 2024 13:57
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Брест вступает в права молодежной столицы Беларуси. Сегодня в город съехались свыше 400 представителей молодых ученых и парламентариев, волонтеры, студенческий актив. Их ждет насыщенная трехдневная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест – молодёжная столица Беларуси в 2024-м. Что запланировано?-1

Впереди обсуждение актуальных вопросов молодежной политики и знакомство с историей легендарного города на западных рубежах Беларуси. Брестская крепость-герой – именно со священной и героической земли цитадели начинается знакомство с новой молодежной столицей. Именно там был развернут Государственный флаг Беларуси площадью две тысячи квадратных метров. Это символ преемственности поколений и преданности Родине.

Брест – молодёжная столица Беларуси в 2024-м. Что запланировано?-4

Полина Половская, студентка Белорусского государственного экономического университета:
Это очень классная возможность для всех нас побывать здесь, увидеть это все своими глазами. И в целом принимать в этом участие.

Брест – молодёжная столица Беларуси в 2024-м. Что запланировано?-7

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
Флагманом становится молодежная столица на текущий год, где можно показать себя на всех площадках – экономических, политических. Где ребята могут показать свое творчество, достижения. Сегодня два мощных вуза на территории страны, которые пользуются большой популярностью, – это технический и педагогический университеты, где есть свои наработки, свои ноу-хау, которые можно продемонстрировать.

Брест – молодёжная столица Беларуси в 2024-м. Что запланировано?-10

Молодые люди также смогут присоединиться к строительству патриотического центра на Кобринском укреплении Брестской крепости. Масштабный проект объявлен всебелорусской молодежной стройкой.

# Молодежь Беларуси # общество # Сергей Лободинский

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