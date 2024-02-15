Брест – молодёжная столица Беларуси в 2024-м. Что запланировано?

Брест вступает в права молодежной столицы Беларуси. Сегодня в город съехались свыше 400 представителей молодых ученых и парламентариев, волонтеры, студенческий актив. Их ждет насыщенная трехдневная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди обсуждение актуальных вопросов молодежной политики и знакомство с историей легендарного города на западных рубежах Беларуси. Брестская крепость-герой – именно со священной и героической земли цитадели начинается знакомство с новой молодежной столицей. Именно там был развернут Государственный флаг Беларуси площадью две тысячи квадратных метров. Это символ преемственности поколений и преданности Родине.

Полина Половская, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Это очень классная возможность для всех нас побывать здесь, увидеть это все своими глазами. И в целом принимать в этом участие.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

Флагманом становится молодежная столица на текущий год, где можно показать себя на всех площадках – экономических, политических. Где ребята могут показать свое творчество, достижения. Сегодня два мощных вуза на территории страны, которые пользуются большой популярностью, – это технический и педагогический университеты, где есть свои наработки, свои ноу-хау, которые можно продемонстрировать.