Студенты БНТУ стали участниками проекта «Зачётный разговор» в преддверии единого дня голосования

У студентов БНТУ, прежде чем прийти на избирательный участок, появилась возможность задать волнующие вопросы экспертам. Кто такие парламентарии? Как формируется депутатский корпус? Диалоговая площадка прошла в рамках информационно-просветительского проекта «Зачетный разговор». Благодаря ему можно не только разобраться в тонкостях нововведений в избирательной системе, но и обменяться мнениями по волнующим вопросам.

Карина Москалева, студентка Белорусского национального технического университета: Я считаю, что это важный процесс. За нами в какой-то степени стоит будущее нашей страны. И от нашего выбора будет многое зависеть. Поэтому на голосование важно приходить даже молодежи. На самом деле, я не сильно знакома с новой формой, но я хотела бы познакомится, узнать что-то новое, какие-то нюансы и тонкости этого голосования.

Егор Макаревич, политолог:

Молодых людей интересует все. То есть это не только конкретная тематика, это, я уверен, и вопросы внешнеполитического давления, которые мы сегодня ощущаем как государство. Думаю, они тоже будут волновать молодых людей, потому что как бы мы ни хотели, это повестка международная. Она сегодня тем или иным образом находится в поле зрения нашей белорусской молодежи.

Белорусская молодежь не только интересуется, но и принимает активное участие в избирательной кампании. По данным ЦИК, среди кандидатов в депутаты, которые баллотируются в парламент, у десяти возраст не превышает 30 лет, а самому младшему из них 23 года.