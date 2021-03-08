Белорусский певец Алексей Хлестов: я супруге подарил машину на свой день рождения

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусский исполнитель Алексей Хлестов. Александр Меженный, ведущий:

К нам заглянул на огонек любимец всех белорусов, талантливый артист, обаятельный мужчина Алексей Хлестов. Юрий Царев, ведущий:

Три бриллианта у тебя в коллекции, расскажи про них.

Алексей Хлестов, певец:

У меня две дочки и сынуля. Старшей дочке 19 лет. Полина уже взрослая, учится в университете. Артем у нас в гимназии № 24. Варвара в музыкальном колледже и консерватории. За фортепиано смотрится просто великолепно. Буквально вчера получил запись для конкурса, она готовится к конкурсу. Она прямо поглощена музыкой. Это настолько интересно. Дмитрий Потапович, ведущий:

Наверняка бывало такое, что 8 марта есть какой-то корпоратив, мероприятие, а дома-то ждут. Как найти компромисс?

Алексей Хлестов:

Либо 7 марта, либо 9-го. Но, как правило, отмечаем 20 марта, потому что корпоративы у меня всегда. У нас 8 Марта может быть в любой день года. Это, наверное, самое правильное. Потому что 8 марта ты весь такой психоэмоционально привязанный, надо цветочки, надо колечки, надо шубу. Я образно сейчас. Жена или твой любимый человек ожидают. У нас на 23 февраля опять пара носок, пена для бритья, хотя гель давно изобрели для бритья, но пена для бритья была на скидке. Юрий Царев:

А какой-то самый обычный подарок ты делал? Алексей Хлестов:

Необычный подарок. Это было замечательно, я супруге подарил машину на свой день рождения. Это наш общий подарок, потому что у семьи обычно общие бюджеты.