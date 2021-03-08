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Белорусский певец Алексей Хлестов: я супруге подарил машину на свой день рождения

08 марта 2021 11:44
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусский исполнитель Алексей Хлестов.

Александр Меженный, ведущий:
К нам заглянул на огонек любимец всех белорусов, талантливый артист, обаятельный мужчина Алексей Хлестов.

Юрий Царев, ведущий:
Три бриллианта у тебя в коллекции, расскажи про них.

Белорусский певец Алексей Хлестов: я супруге подарил машину на свой день рождения-1

Алексей Хлестов, певец:
У меня две дочки и сынуля. Старшей дочке 19 лет. Полина уже взрослая, учится в университете. Артем у нас в гимназии № 24. Варвара в музыкальном колледже и консерватории. За фортепиано смотрится просто великолепно. Буквально вчера получил запись для конкурса, она готовится к конкурсу. Она прямо поглощена музыкой. Это настолько интересно.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Наверняка бывало такое, что 8 марта есть какой-то корпоратив, мероприятие, а дома-то ждут. Как найти компромисс?

Белорусский певец Алексей Хлестов: я супруге подарил машину на свой день рождения-4

Алексей Хлестов:
Либо 7 марта, либо 9-го. Но, как правило, отмечаем 20 марта, потому что корпоративы у меня всегда. У нас 8 Марта может быть в любой день года. Это, наверное, самое правильное. Потому что 8 марта ты весь такой психоэмоционально привязанный, надо цветочки, надо колечки, надо шубу. Я образно сейчас. Жена или твой любимый человек ожидают. У нас на 23 февраля опять пара носок, пена для бритья, хотя гель давно изобрели для бритья, но пена для бритья была на скидке.

Юрий Царев:
А какой-то самый обычный подарок ты делал?

Алексей Хлестов:
Необычный подарок. Это было замечательно, я супруге подарил машину на свой день рождения. Это наш общий подарок, потому что у семьи обычно общие бюджеты.

Белорусский певец Алексей Хлестов: я супруге подарил машину на свой день рождения-7

Дмитрий Потапович:
Говоря о поздравлениях, Леша, тебе дается сейчас слово, если хочешь, можешь поздравить всех женщин Беларуси.

Алексей Хлестов:
Милые, прекрасные дамы, от мужчин: мы вас очень-очень любим. Желаем вам тепла, любви от нас, от наших детей. Поверьте, этот праздник для нас существует каждый день в году, будем вас удивлять не только 8 марта. Искренне ваш Алексей Хлестов.

# Белорусские исполнители # общество # Алексей Хлестов # Александр Меженный # Юрий Царёв # Дмитрий Потапович # Фотофакт

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