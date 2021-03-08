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И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники

08 марта 2021 10:55
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Букет – универсальный подарок. А вот если вместо цветов мы используем спелые ягоды, фрукты или даже овощи, такая композиция уж точно не покажется чем-то банальным.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -1

Для любителей оригинальных сюрпризов мы подготовили мастер-класс от гуру фуд-флористики. А в качестве главного элемента выбрали ягоду, которую любят если не все, то большая часть человечества – клубнику.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -4

Мария Прохореня, фуд-флорист:
Сегодня я покажу вам, как можно собрать вкусный, красивый букет и поздравить им своих близких. Мы соберем букет из клубники. Это могут быть конфеты, мелкие фрукты, орехи, сухофрукты, зефир или что-то другое.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -7

Разнообразие комбинаций зависит только от вашей фантазии. Главное, продумайте заранее вкусовое сочетание вашего букета. Например, яблоки хорошо сочетаются с цитрусовыми, а к винограду отлично подойдут орехи или сухофрукты.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -10

Мария Прохореня:
Для приготовления букета нам понадобятся сами ягоды (около 1 кг, примерно 30 штук), шпажки, которые мы можем приобрести в любом хозяйственном магазине, наш суперпомощник скотч (на него мы будем крепить букет), ленты и упаковочная бумага. Также вы можете украсить ваш букет зеленью.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -13

Для начала нужно подготовить наши ягоды. Предварительно мы их вымыли и сейчас будем надевать на шпажки. Чтобы ягода надежно держалась, мы будем надевать ее на две шпажки.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -16

Когда все элементы готовы, собираем их в красивый букет. Крепим скотч на шпажку посередине и добавляем другие ягоды.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -19

Вокруг центральной ягоды выстраиваем по кругу последующие, чтобы наш букет был правильной формы. Не пережимайте его скотчем, чтобы ягоды не выскакивали.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -22

Мария Прохореня:
Теперь будем подрезать шпажки у букета снизу, чтобы он мог сам стоять. Основа букета собрана, сейчас мы будем его упаковывать в крафт-бумагу гофрированную. Будем нарезать кусочки длиной сантиметров 25, закладывать их уголками и оборачивать букет.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -25

Бумага должна быть плотной, может подойти даже пергаментная для выпечки. Главное, она должна хорошо держать форму.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -28

Мария Прохореня:
Делаем надрез вот в этой части, чтобы листик бумаги мог плотно «обнять» букет.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -31

Клубничный сюрприз станет отличным подарком не только из-за красоты и оригинальности, но и благодаря своему аромату и вкусу. И главное, не бойтесь экспериментировать. Любые идеи можно воплотить в настоящую композицию.

И красиво, и съедобно. Фуд-флорист показывает, как сделать букет из клубники -34

Мария Прохореня:
Наш яркий букет готов, он станет прекрасным дополнением к вашему праздничному столу.

# Подарки # общество # Мария Прохореня # Вера Позняк # Фотофакт

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