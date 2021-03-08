«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками

В этой квартире прописалась вечная весна. И дело не только в подоконнике, полном цветущих орхидей. Здесь живет мама с тремя дочурками.

Надежда Лобач, многодетная мама:

Старшая дочь, зовут ее Яна, учится в 9 классе. София учится в 6 классе. И самая маленькая, Виктория, учится в 4 классе.

Яна Лобач:

Я занимаюсь танцами – современная хореография. Танцую на протяжении 8 лет и мне это дело очень нравится.

София Лобач:

Я хожу на актерское мастерство. Мне очень нравится ставить сценки, придумывать какие-то стихи.

Виктория Лобач:

Я рисую, занимаюсь в художественной школе «Зорка».

В детской – мини-Париж, повсюду картины младшенькой и медали за танцы старшенькой. Женскую компанию поддерживают кошка Муся и 2 черепашки. Живут дружно, помогают друг другу с уроками, делают модные прически, а по выходным отправляются в музеи, театры, зоопарк. Культурные субботники в семье Лобач – традиция. Обожают путешествовать по Синеокой с видами замков и бездонных озер.

София Лобач:

В основном проводим время вместе, пытаемся фильм какой-то вместе посмотреть вчетвером или в игру настольную поиграть.

Яна Лобач:

Мы своей маме абсолютно все рассказываем, она считается лучшей подругой.

Надежда Лобач:

Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим? У меня никогда не было таких проблем, дается все налегке. Даже когда они были маленькими, каждый ребенок в какую-то секцию ходил, на какой-то кружок. Сейчас они подросли, и уже помощь в том, что они друг другу помогают. Не только я одна на всех.

Мама Надежда – учитель начальных классов. Сама родом из многодетной семьи, к труду приучена с детства и старается воспитать находчивых хозяюшек. У каждой леди уже есть своя кулинарная книга. Бабушкины рецепты превращаются в ароматные пироги и гуляш. Марафет в комнатах наводят все вместе, у каждой феи своя миссия чистоты. С гардеробчиком мечты помогает тетя-швея. Стараются обновить каждый месяц. Такие девочки.

Яна Лобач:

Бывает, что мы часто меняемся одеждой. Утро перед школой – не исключение.

София Лобач:

Последнее время очень люблю большие байки, мне в них очень удобно. Моя любимая – розовенькая.

Яна Лобач:

С этого года я очень полюбила всякие костюмы: пиджак, блузка и штаны. Как можно заметить, сейчас я тоже в костюме. Так как 9 класс, форма должна быть официальная, стильная.

Вдохновение дарят большие возможности. Квартиру построили по льготному кредиту. На 40 лет под один процент. Поддерживает и Ассоциация многодетных родителей. Скидка на культпоходы – 50 процентов. В школе питание бесплатное, оплата за учебники 50 процентов, 2 раза в год дети могут оздоровиться. Сегодня быть многодетными родителями не страшно.

Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Сейчас идет обсуждение о поддержке молодой семьи при рождении второго ребенка. Иметь отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, который оплачивается в размере средней заработной платы по республике. У кого трое и более детей – 40 % от средней зарплаты. Это довольно-таки нормально, три года. Это нигде на всем постсоветском пространстве такого нет. В России 1,5 года оплачивается отпуск, а в богатой Америке там неделя оплачивается. Мама может только посидеть с ребенком после его рождения.

Очередь на льготное жилье становится меньше, а прописку в столице все чаще меняют на города-спутники. В помощь – семейный капитал в 10 тысяч долларов. Направить его на большую стройку, образование или лечение – каждый решает сам. Среди бонусов – льготная растоможка авто.

Татьяна Кравченко:

Планируется, у кого трое и более детей… Вот рабочий день восемь часов, а мама будет работать семь часов. Будет тоже оплачиваться.

Более того, скоро мечта о даче и заветных сотках станет реальностью. И Лобачи наконец-то смогут проводить летние каникулы за городом и высаживать огурцы-помидоры. Сейчас вопрос о загородных участках для многодетных на повестке дня.

Яна Лобач:

Если бы у меня не было сестер, мне было бы очень скучно, потому что с каждым днем больше всего какого-то интересного происходит у нас в жизни. И вся вот эта атмосфера семейная очень радует и очень вдохновляет.