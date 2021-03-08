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«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками

08 марта 2021 10:17
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В этой квартире прописалась вечная весна. И дело не только в подоконнике, полном цветущих орхидей. Здесь живет мама с тремя дочурками.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -1

Надежда Лобач, многодетная мама:
Старшая дочь, зовут ее Яна, учится в 9 классе. София учится в 6 классе. И самая маленькая, Виктория, учится в 4 классе.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -4

Яна Лобач:
Я занимаюсь танцами современная хореография. Танцую на протяжении 8 лет и мне это дело очень нравится.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -7

София Лобач:
Я хожу на актерское мастерство. Мне очень нравится ставить сценки, придумывать какие-то стихи.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -10

Виктория Лобач:
Я рисую, занимаюсь в художественной школе «Зорка».

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -13

В детской – мини-Париж, повсюду картины младшенькой и медали за танцы старшенькой. Женскую компанию поддерживают кошка Муся и 2 черепашки. Живут дружно, помогают друг другу с уроками, делают модные прически, а по выходным отправляются в музеи, театры, зоопарк. Культурные субботники в семье Лобач – традиция. Обожают путешествовать по Синеокой с видами замков и бездонных озер.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -16

София Лобач:
В основном проводим время вместе, пытаемся фильм какой-то вместе посмотреть вчетвером или в игру настольную поиграть.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -19

Яна Лобач:
Мы своей маме абсолютно все рассказываем, она считается лучшей подругой.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -22

Надежда Лобач:
Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим? У меня никогда не было таких проблем, дается все налегке. Даже когда они были маленькими, каждый ребенок в какую-то секцию ходил, на какой-то кружок. Сейчас они подросли, и уже помощь в том, что они друг другу помогают. Не только я одна на всех.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -25

Мама Надежда – учитель начальных классов. Сама родом из многодетной семьи, к труду приучена с детства и старается воспитать находчивых хозяюшек. У каждой леди уже есть своя кулинарная книга. Бабушкины рецепты превращаются в ароматные пироги и гуляш. Марафет в комнатах наводят все вместе, у каждой феи своя миссия чистоты. С гардеробчиком мечты помогает тетя-швея. Стараются обновить каждый месяц. Такие девочки.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -28

Яна Лобач:
Бывает, что мы часто меняемся одеждой. Утро перед школой – не исключение.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -31

София Лобач:
Последнее время очень люблю большие байки, мне в них очень удобно. Моя любимая – розовенькая.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -34

Яна Лобач:
С этого года я очень полюбила всякие костюмы: пиджак, блузка и штаны. Как можно заметить, сейчас я тоже в костюме. Так как 9 класс, форма должна быть официальная, стильная.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -37

Вдохновение дарят большие возможности. Квартиру построили по льготному кредиту. На 40 лет под один процент. Поддерживает и Ассоциация многодетных родителей. Скидка на культпоходы – 50 процентов. В школе питание бесплатное, оплата за учебники 50 процентов, 2 раза в год дети могут оздоровиться. Сегодня быть многодетными родителями не страшно.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -40

Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Сейчас идет обсуждение о поддержке молодой семьи при рождении второго ребенка. Иметь отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, который оплачивается в размере средней заработной платы по республике. У кого трое и более детей – 40 % от средней зарплаты. Это довольно-таки нормально, три года. Это нигде на всем постсоветском пространстве такого нет. В России 1,5 года оплачивается отпуск, а в богатой Америке там неделя оплачивается. Мама может только посидеть с ребенком после его рождения.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -43

Очередь на льготное жилье становится меньше, а прописку в столице все чаще меняют на города-спутники. В помощь – семейный капитал в 10 тысяч долларов. Направить его на большую стройку, образование или лечение – каждый решает сам. Среди бонусов – льготная растоможка авто.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -46

Татьяна Кравченко:
Планируется, у кого трое и более детей… Вот рабочий день восемь часов, а мама будет работать семь часов. Будет тоже оплачиваться.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -49

Более того, скоро мечта о даче и заветных сотках станет реальностью. И Лобачи наконец-то смогут проводить летние каникулы за городом и высаживать огурцы-помидоры. Сейчас вопрос о загородных участках для многодетных на повестке дня.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -52

Яна Лобач:
Если бы у меня не было сестер, мне было бы очень скучно, потому что с каждым днем больше всего какого-то интересного происходит у нас в жизни. И вся вот эта атмосфера семейная очень радует и очень вдохновляет.

«Мне многие вопросы задают: как ты справляешься с этим?» Многодетная мама о жизни с тремя дочками -55

Надежда Лобач:
Для меня женское счастье успехи моих детей. Счастливы дети, счастлива будет и мама.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Анастасия Макеева # Надежда Лобач # Яна Лобач # София Лобач # Виктория Лобач # Фотофакт

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