Водителей брошенных в Беларуси литовских фур будут штрафовать

Более тысячи оставшихся на территории Беларуси фур на литовских номерах, выезд которым запрещен до открытия Вильнюсом границы с Беларусью, размещены на специальных площадках – об этом сообщает Государственный таможенный комитет. Сейчас в «Берестовице» находится 429 грузовиков, в «Беняконях» – 166, в «Котловке» размещено 348 фур, а в «Каменном Логе» – 102, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители транспортных средств при выполнении официальных требований таможенных органов по доставке грузовиков на специально оборудованные стоянки могут покинуть территорию Беларуси. При этом еще более чем по 220 литовским фурам, 140 из которых находятся на обочинах дорог вблизи пунктов пропуска, Таможенный комитет и МВД проводят работу по поиску водителей. В случае, если машины не будут перемещены в установленные сроки в специальные места, владельцам грузовиков грозит штраф.