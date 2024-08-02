Белорусский Красный Крест запустил благотворительную кампанию «Соберём детей в школу»

В стране стартовала акция Белорусского Красного Креста «Соберем детей в школу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неравнодушные к чужим проблемам люди протягивают руку помощи тем, кто нуждается в поддержке и участии.

Предметы одежды, обувь, канцелярия – увесистый пакет передается школьникам в канун нового учебного года. К акции подключаются как отдельные люди, так и организации, предприятия, представители общественных объединений. Только в прошлом году помощь получили более 5 тысяч детей. В 2024-м к 1 сентября будет сформировано порядка 7 тысяч портфелей.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы также еще помогаем детям мигрантов из Украины, которые находятся на территории Республики Беларусь. Точно также помочь собраться в школу, чтобы они чувствовали себя обычными полноценными детьми.

Владимир Павловский, депутат Палаты представителей Национального собрания:

Все пойдут в школу с полными портфелями того необходимого, что нужно, чтобы получать знания. И действительно, как губка, впитывать их и в последующем применять уже на благо нашей страны.