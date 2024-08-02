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Белорусские аграрии для оперативности жатвы начали перебрасывать технику

02 августа 2024 06:44
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Уборочная кампания – момент истины и итог большой годовой работы всего АПК. В закромах уже более 5 миллионов тонн зерна нового урожая с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии для оперативности жатвы начали перебрасывать технику-1

Десятки сельхозпредприятий в трех областях Беларуси завершили уборку зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи и проса). Обмолотив свои поля, хлеборобы оперативно направляются на уборку урожая в соседние хозяйства.

Белорусские аграрии для оперативности жатвы начали перебрасывать технику-4

Три комбайна из Глуска с механизаторами переехали в Круглянский район на помощь местным аграриям. Сегодня северные районы входят в активную стадию страды. Чтобы вовремя и качественно убрать урожай, подмога южных регионов Могилевской области очень нужна.

Белорусские аграрии для оперативности жатвы начали перебрасывать технику-7

Мы приехали из Глусского района, чтобы помочь Круглянскому району в уборке зерновых. Чтобы качественно и в срок собрать весь урожай.

Такая взаимовыручка который год доказывает свою эффективность. Организованную колонну комбайнов сопровождали сотрудники ГАИ. Важно, чтобы другие водители видели сельхозтехнику издалека.

# Уборочная кампания # общество

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