Россия и США провели обмен 26 заключёнными

Россия и Соединенные Штаты провели один из самых масштабных обменов заключенными в аэропорту Анкары. Всего в сделке числятся 26 человек. Среди них также и гражданин Германии Рико Криегер, ранее помилованный Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФСБ России опубликовало видео посадки в самолет и из его салона во время полета из Москвы в Турцию. Для операции по обмену в столицу Турции прибыли два российских борта. Весь процесс был проведен при посредничестве Национальной разведывательной организации Турции.