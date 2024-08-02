Россия и США провели обмен 26 заключёнными
Россия и Соединенные Штаты провели один из самых масштабных обменов заключенными в аэропорту Анкары. Всего в сделке числятся 26 человек. Среди них также и гражданин Германии Рико Криегер, ранее помилованный Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ФСБ России опубликовало видео посадки в самолет и из его салона во время полета из Москвы в Турцию. Для операции по обмену в столицу Турции прибыли два российских борта. Весь процесс был проведен при посредничестве Национальной разведывательной организации Турции.
Российская сторона благодарна Президенту Беларуси за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Криегера. По сообщениям Кремля, в Москве также признательны руководству всех стран, которые оказали содействие в подготовке обмена. Как отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, масштабный обмен заключенными между странами – это результат давних переговоров. В их основе отсутствие гласности.