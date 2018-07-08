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Милая фишка Дня Независимости-2018: одна из участниц парада в Минске прошла в колонне без туфли

08 июля 2018 16:57
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Новости Беларуси. 3 июля женская колонна держалась так же изящно, как и наша страна в своем суверенном пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Милая фишка Дня Независимости-2018: одна из участниц парада в Минске прошла в колонне без туфли-1

Не смотря не небольшую утерю, достойно прошли маршем. Если бы не некоторые дотошные журналисты, эту туфельку бы и не заметили.

Милая фишка Дня Независимости-2018: одна из участниц парада в Минске прошла в колонне без туфли-4

Милую фишку парада даже прощелкали операторы, настолько белорусская красота цвета хаки ослепила репортеров.

«Сначала конфликтовали, потом перезнакомились»: как готовится к параду 3 июля единственная женская колонна

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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