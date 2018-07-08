Милая фишка Дня Независимости-2018: одна из участниц парада в Минске прошла в колонне без туфли

Новости Беларуси. 3 июля женская колонна держалась так же изящно, как и наша страна в своем суверенном пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 3 июля женская колонна держалась так же изящно, как и наша страна в своем суверенном пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Не смотря не небольшую утерю, достойно прошли маршем. Если бы не некоторые дотошные журналисты, эту туфельку бы и не заметили.
Милую фишку парада даже прощелкали операторы, настолько белорусская красота цвета хаки ослепила репортеров.
«Сначала конфликтовали, потом перезнакомились»: как готовится к параду 3 июля единственная женская колонна