«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube

Расхристанный внешний вид и творческий беспорядок. В этой однушке на окраине Минска царит холостяцкий хаос. Запрокинув нога на ногу, Андрей Гурин вспоминает, как все начиналось.

Однажды прогуливаясь по парку, мужчина решил покормить местных гусей. Кто ж тогда знал, что нейтральный жест обернется встречей на Эльбе.

Андрей Гурин, блогер: Это мой гусь, его зовут Харвистер. Я взял яйцо и вылупил его прямо из яйца в инкубаторе. Он вылупился 1 мая – это Харвистер первомайский.

Про новый взгляд на домашних питомцев профессиональный режиссер кричит, кажется, на весь интернет. Мужчина за последние дни стал героем десятков репортажей.

Соседство с «крякающим питомцем» приносит немало хлопот, чего стоят летающие по всей квартире перья и желание домочадца везде и всюду «метить» территорию. Последнюю проблему совсем недавно решить все же удалось. Первый в мире подгузник для пернатой птицы Андрей разработал сам.

Андрей Гурин: Друзья, конечно, очень рады ,что у них такой сумасшедший друг, который гуся завел. А родители, ну, вот приезжала мама и устроила скандал.

Кинкажу, гуаны, ленивцы, мадагаскарский таракан и даже козы, кенгуру и еноты. Психологи страсть к нестандартным животным связывают с желанием выделиться в толпе и даже сублимировать тайные страхи. Зоологи же напротив ратуют лишь за комфорт своих подопечных и уверяют: лучше всего животному будет лишь в естественной среде обитания.

А пока одни и другие ломают копья, с блогера как с гуся вода. До тех пор пока видео набирает лайки и просмотры, шоу должно продолжаться.