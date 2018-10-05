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«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube

05 октября 2018 08:26
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Расхристанный внешний вид и творческий беспорядок. В этой однушке на окраине Минска царит холостяцкий хаос. Запрокинув нога на ногу, Андрей Гурин вспоминает, как все начиналось.  

«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube-1

Однажды прогуливаясь по парку, мужчина решил покормить местных гусей. Кто ж тогда знал, что нейтральный жест обернется встречей на Эльбе.  

«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube-4

Андрей Гурин, блогер:
Это мой гусь, его зовут Харвистер. Я взял яйцо и вылупил его прямо из яйца в инкубаторе. Он вылупился 1 мая – это Харвистер первомайский. 

«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube-7

Про новый взгляд на домашних питомцев профессиональный режиссер кричит, кажется, на весь интернет. Мужчина за последние дни стал героем десятков репортажей. 

«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube-10

Соседство с «крякающим питомцем» приносит немало хлопот, чего стоят летающие по всей квартире перья и желание  домочадца везде и всюду «метить» территорию. Последнюю проблему совсем недавно решить все же удалось. Первый в мире подгузник для пернатой птицы Андрей разработал сам.  

«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube-13

Андрей Гурин:
Друзья, конечно, очень рады ,что у них такой сумасшедший друг, который гуся завел. А родители, ну, вот приезжала мама и устроила скандал.  

«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube-16

Кинкажу, гуаны, ленивцы, мадагаскарский таракан и даже козы, кенгуру и еноты. Психологи страсть к нестандартным животным связывают с желанием выделиться в толпе и даже сублимировать тайные страхи. Зоологи же напротив ратуют лишь за комфорт своих подопечных и уверяют: лучше всего животному будет лишь в естественной среде обитания.

А пока одни и другие ломают копья, с блогера как с гуся вода. До тех пор пока видео набирает лайки и просмотры, шоу должно продолжаться.  

«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube-19

# Домашние животные # Животные # Андрей Гурин # Фотофакт # Человек и животные

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