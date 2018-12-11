Прямой эфир

Начальник погранзаставы встречал жену из роддома с оркестром в Кобрине

11 декабря 2018 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трогательные кадры, которые сегодня активно комментируют в интернете. Свидетелями необычной церемонии выписки стали сотрудники кобринского роддома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальник погранзаставы встречал жену из роддома с оркестром в Кобрине -1

Под аккомпанемент военного оркестра свою супругу с новорожденной дочерью встречал начальник погранзаставы. В семейном строю Вадима Бузука прибыло 4 декабря.  

Начальник погранзаставы встречал жену из роддома с оркестром в Кобрине -4

Оказалось, что подобные встречи у пограничников – традиция. Их жены именно так покидают стены роддома. 

Начальник погранзаставы встречал жену из роддома с оркестром в Кобрине -7

# Необычное # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит
11 декабря 2018 08:43

Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит

Молодечно получил статус «Города, дружественного детям» в рамках инициативы ЮНИСЕФ
11 декабря 2018 07:32

Молодечно получил статус «Города, дружественного детям» в рамках инициативы ЮНИСЕФ

В продаже появилась «Карта гостя» II Европейских игр
11 декабря 2018 06:39

В продаже появилась «Карта гостя» II Европейских игр