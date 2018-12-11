Начальник погранзаставы встречал жену из роддома с оркестром в Кобрине

Новости Беларуси. Трогательные кадры, которые сегодня активно комментируют в интернете. Свидетелями необычной церемонии выписки стали сотрудники кобринского роддома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трогательные кадры, которые сегодня активно комментируют в интернете. Свидетелями необычной церемонии выписки стали сотрудники кобринского роддома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под аккомпанемент военного оркестра свою супругу с новорожденной дочерью встречал начальник погранзаставы. В семейном строю Вадима Бузука прибыло 4 декабря.
Оказалось, что подобные встречи у пограничников – традиция. Их жены именно так покидают стены роддома.