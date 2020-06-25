Белорусские вузы-2020: когда подавать документы и куда обращаться с вопросами

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь – Ремма Герловская.
Когда можно подавать документы в вузы?
Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Документы вступительной кампании в вузы смещена. Начинается подача документов на бюджет и на платное с 25 июля этого года и закончится зачисление – на бюджет мы будем зачислять в два этапа. Сначала мы зачисляем лиц, которые не сдают внутренние вступительные испытания, по 6 августа мы это будем делать, а далее, по 11-ое, мы будем зачислять всех, кто сдает вступительные испытания. Это, например, на творческие специальности: на специальности физической культуры, на сокращенный срок получения высшего образования там, где необходима сдача внутренних вступительных испытаний. Мы, безусловно, будем зачислять до 11-го. Зачисление на платное завершится у нас 17 августа.
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