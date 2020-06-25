Белорусские вузы-2020: когда подавать документы и куда обращаться с вопросами

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь: Документы вступительной кампании в вузы смещена. Начинается подача документов на бюджет и на платное с 25 июля этого года и закончится зачисление – на бюджет мы будем зачислять в два этапа. Сначала мы зачисляем лиц, которые не сдают внутренние вступительные испытания, по 6 августа мы это будем делать, а далее, по 11-ое, мы будем зачислять всех, кто сдает вступительные испытания. Это, например, на творческие специальности: на специальности физической культуры, на сокращенный срок получения высшего образования там, где необходима сдача внутренних вступительных испытаний. Мы, безусловно, будем зачислять до 11-го. Зачисление на платное завершится у нас 17 августа.

Можно ли сдавать документы в вузы в электронном виде?

Ремма Герловская:

В этом году мы предложили вузам, вузы это с радостью поддержали. Оформляется электронный кабинет абитуриента, где они смогут предварительно зарегистрировать свою анкету, но здесь обращаю внимание, что подача документов все равно будет осуществляться путем личного присутствия.

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Что насчет общего контроля вступительной кампании: куда можно обратиться, существует ли какая-то горячая линия?

Ремма Герловская:

Создана Указом Президента в этом году Госкомиссия по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального образования. Кроме того, в каждом учреждении высшего образования работает горячая линия и в министерстве образования с 1 июня она работает по телефону: 222-43-12. Нужно сказать, что уже практически около 500 звонков поступило с 1 июня на горячую линию министерства.