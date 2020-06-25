Президент Беларуси: идёт вмешательство из-за рубежа в наши выборы и внутренние дела

Новости Беларуси. Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне. Об этом Президент Беларуси заявил 25 июня, принимая кадровые решения.

Как сообщает БЕЛТА, высказываясь о текущей ситуации в стране, Александр Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть. Некоторые из таких вбросов, сказал Президент, его просто удивляют.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн. долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет.

Александр Лукашенко обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам.

Александр Лукашенко:

Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это.

По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее.



Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в Telegram-каналах. – Прим. ред.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит.