ЦТ по белорусскому языку пройдут свыше 18,5 тысяч абитуриентов

Новости Беларуси. В Беларуси стартует основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начнётся оно с белорусского языка. Пройти это испытание 25 июня планируют свыше 18,5 тысяч абитуриентов.





Стоит отметить, что в 2020 году порядок ЦТ не претерпел существенных изменений. Введены лишь дополнительные требования безопасности. Во всех аудиториях есть средства для дезинфекции рук, рассаживать выпускников будут с соблюдением требований социального дистанцирования. Что касается использования масок, оно носит рекомендательный характер.