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ЦТ по белорусскому языку пройдут свыше 18,5 тысяч абитуриентов

25 июня 2020 08:04
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Новости Беларуси. В Беларуси стартует основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начнётся оно с белорусского языка. Пройти это испытание 25 июня планируют свыше 18,5 тысяч абитуриентов. 

ЦТ по белорусскому языку пройдут свыше 18,5 тысяч абитуриентов-1



Стоит отметить, что в 2020 году порядок ЦТ не претерпел существенных изменений. Введены лишь дополнительные требования безопасности. Во всех аудиториях есть средства для дезинфекции рук, рассаживать выпускников будут с соблюдением требований социального дистанцирования. Что касается использования масок, оно носит рекомендательный характер.

ЦТ по белорусскому языку пройдут свыше 18,5 тысяч абитуриентов-3

Всего централизованное тестирование пройдёт по 11 учебным предметам. Для абитуриентов, которые по объективным причинам не смогут пройти ЦТ в установленный срок, определены дополнительные дни: 19, 21 и 23 июля. Впервые тестирование в резервные дни пройдет не только в Минске, но и в регионах.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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