Опасные вещества не обнаружены, но пить воду из-под крана нельзя. Что говорит «Минскводоканал»?

Новости Беларуси. Коммунальные службы столицы устраняют последствия, вызванные низким качеством питьевой воды. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Напомним, накануне жители Сухарево, Малиновки и Юго-Запада стали жаловаться на запах воды из-под крана в своих квартирах. Санитарные службы города взяли необходимые пробы и не обнаружили в ней опасные вещества. И тем не менее, пить такую воду пока нельзя. Её можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?







В то же время столичные власти оперативно организовали подвоз чистой питьевой воды в Московском и Фрунзенском районах Минска. Параллельно с этим проводилась промывка магистральных водопроводов, а также очистных сооружений. Как в городе, так и за его пределами. Продлён и режим работы трёх питьевых фонтанов. В них вода поступает из подземных источников.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Мы можем сегодня утвердительно говорить, что вода, выходящая из насосной станции, полностью соответствует требованиям СанПиН по всем исследуемым показателям. Улучшение качества воды мы фиксируем и на сети водоснабжения. Работы продолжаются, будут выполняться без остановки или каких-то перерывов до тех пор, пока не будет полностью исключена вся проблема.

Качество воды – на круглосуточном контроле. По всем вопросам минчане могут обращаться на горячую линию водоканала. И ещё одна важная деталь.