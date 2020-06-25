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Опасные вещества не обнаружены, но пить воду из-под крана нельзя. Что говорит «Минскводоканал»?

25 июня 2020 07:54
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Новости Беларуси. Коммунальные службы столицы устраняют последствия, вызванные низким качеством питьевой воды. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасные вещества не обнаружены, но пить воду из-под крана нельзя. Что говорит «Минскводоканал»?-1



Напомним, накануне жители Сухарево, Малиновки и Юго-Запада стали жаловаться на запах воды из-под крана в своих квартирах. Санитарные службы города взяли необходимые пробы и не обнаружили в ней опасные вещества. И тем не менее, пить такую воду пока нельзя. Её можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд.

Опасные вещества не обнаружены, но пить воду из-под крана нельзя. Что говорит «Минскводоканал»?-3

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?



В то же время столичные власти оперативно организовали подвоз чистой питьевой воды в Московском и Фрунзенском районах Минска. Параллельно с этим проводилась промывка магистральных водопроводов, а также очистных сооружений. Как в городе, так и за его пределами. Продлён и режим работы трёх питьевых фонтанов. В них вода поступает из подземных источников. 

Опасные вещества не обнаружены, но пить воду из-под крана нельзя. Что говорит «Минскводоканал»?-5

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:
Мы можем сегодня утвердительно говорить, что вода, выходящая из насосной станции, полностью соответствует требованиям СанПиН по всем исследуемым показателям. Улучшение качества воды мы фиксируем и на сети водоснабжения. Работы продолжаются, будут выполняться без остановки или каких-то перерывов до тех пор, пока не будет полностью исключена вся проблема.

Опасные вещества не обнаружены, но пить воду из-под крана нельзя. Что говорит «Минскводоканал»?-8

Качество воды – на круглосуточном контроле. По всем вопросам минчане могут обращаться на горячую линию водоканала. И ещё одна важная деталь.

Опасные вещества не обнаружены, но пить воду из-под крана нельзя. Что говорит «Минскводоканал»?-11

Жителям районов, у которых из кранов текла вода с душком, сделают перерасчёт за услугу водоснабжения. Платить за такую воду им не придётся.  

# Загрязнение воды # общество # Антон Голоскок # Фотофакт

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