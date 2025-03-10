В Палате представителей прошёл личный приём граждан

Так, коллективную просьбу подготовили жители Кореличского района. Вопрос касается строительства остановки для маршрутных такси в сельском населенном пункте. Деревня Озерское расположена рядом со скоростной трассой. И ранее пассажиров здесь высаживали, даже несмотря на риски. Сейчас же требования к безопасности ужесточили. Появился целый ряд нюансов. Это доставляет определенные сложности людям. Вопрос взят на контроль. Специалисты займутся поисками самого оптимального варианта.

Владимир Боровенко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопрос неоднозначный. Вопрос требует более глубокого детального рассмотрения со стороны различных инстанций. Поэтому и принято такое решение, чтобы его более глубоко рассмотреть. Будем рассматривать с точки зрения оборудования постоянного остановочного пункта за пределами трассы М1, возможно, с заездом в непосредственно населенный пункт. Это два направления, которые обсуждены с точки зрения ГАИ и со стороны дорожных служб, но их надо дополнительно проработать.

На личные приемы в Палату представителей были приглашены и ответственные специалисты. Уже на месте можно конструктивно и грамотно разобрать проблемные вопросы. В целом же такие встречи позволяют депутатам лучше понимать, что сегодня волнует население. Быть услышанными важно и для самих людей. Не исключено, что озвученные замечания и предложения могут взять и в законодательную работу.