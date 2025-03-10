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В Палате представителей прошёл личный приём граждан

10 марта 2025 19:12
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Земельные споры, улучшение жилищных условий, благоустройство. 10 марта в Палате представителей прошел личный прием граждан. Претензии и предложения люди смогли озвучить напрямую председателю нижней палаты парламента Игорю Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей прошёл личный приём граждан-2

Так, коллективную просьбу подготовили жители Кореличского района. Вопрос касается строительства остановки для маршрутных такси в сельском населенном пункте. Деревня Озерское расположена рядом со скоростной трассой. И ранее пассажиров здесь высаживали, даже несмотря на риски. Сейчас же требования к безопасности ужесточили. Появился целый ряд нюансов. Это доставляет определенные сложности людям. Вопрос взят на контроль. Специалисты займутся поисками самого оптимального варианта.

В Палате представителей прошёл личный приём граждан-4

Владимир Боровенко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вопрос неоднозначный. Вопрос требует более глубокого детального рассмотрения со стороны различных инстанций. Поэтому и принято такое решение, чтобы его более глубоко рассмотреть. Будем рассматривать с точки зрения оборудования постоянного остановочного пункта за пределами трассы М1, возможно, с заездом в непосредственно населенный пункт. Это два направления, которые обсуждены с точки зрения ГАИ и со стороны дорожных служб, но их надо дополнительно проработать.

На личные приемы в Палату представителей были приглашены и ответственные специалисты. Уже на месте можно конструктивно и грамотно разобрать проблемные вопросы. В целом же такие встречи позволяют депутатам лучше понимать, что сегодня волнует население. Быть услышанными важно и для самих людей. Не исключено, что озвученные замечания и предложения могут взять и в законодательную работу.

# Владимир Боровенко # Игорь Сергеенко # Прием граждан

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