Белорусские врачи спасли воина Донбасса от ампутации ноги. Что он рассказал о наших медиках и встрече с Президентом?

Новости Беларуси. История, которая вдохновляет и вселяет веру в лучшее. Это не пафосные слова, а реальная судьба Павла Прохоренкова. В 2017-м он пошел спасать родной Донбасс. Выполняя боевое задание, подорвался на мине, потерял ногу и едва не лишился второй, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На родине ему грозила ампутация, но белорусские хирурги провели успешную операцию. И вот Павел уже мечтает остаться в нашей стране навсегда. Уж очень теплым оказался прием. Как офицер из Донбасса встретился с белорусским Президентом, при чем здесь хоккей и о чем сегодня мечтает семья Прохоренковых? Расскажет наш корреспондент Оксана Семашко.

Как только туда шел, я изначально знал, что мог и не вернуться оттуда. Раненый, понятно. Живой и слава Богу! На защиту своих земляков Павел бросился в 20 с небольшим. Сил наблюдать за тем, как мирные жители Донбасса становятся живой мишенью ВСУ, больше не было. Бездыханные тела детей, женщин и стариков в буквальном смысле устилали улицы его родного Донецка. Парень рос без родителей, его никто не учил и не вдохновлял, но он сам посчитал своим долгом защитить свой дом и земляков от варварских нападок. В 2017-м получил благословение от дедушки и отправился заслонять своей грудью тех, кто не может за себя постоять.

Павел Прохоренков:

Выполняли боевую задачу и, двигаясь по маршруту, наехали на противотанковую мину. Машина подорвалась и осколками задела конечность. Пришлось, пока была транспортировка... Если бы немножко быстрее это все было, можно было бы спасти, но транспортировка очень много времени заняла. И ногу не удалось спасти. Прогнозы местных врачей были неутешительны. Страшный приговор – ампутация двух ног. Но мир не без добрых людей. Руку помощи протянули неравнодушные белорусы. Дальше встречи с белорусскими докторами. И они в буквальном смысле сотворили чудо. За несколько часов собрали ногу. И это было воистину как собрать мозаику.

Александр Коваленко, врач травматолог-ортопед травматологического гнойного отделения Минской областной клинической больницы:

На протяжении моей 24-летней практики настолько уникальный случай у меня впервые. Это для меня тоже была достаточно сложная задача. Но наше отделение недаром в свое время называлось отделением осложненной травмы. Да, мы не делаем модные протезирования, коммерческие операции. Наш удел – это тяжелые политравмы, ДТП, в том числе минные разрывные ранения. Это как раз наш удел. И здесь, мне кажется, мы оказались на высоте.

Павел Прохоренков:

Делали снимки. Нормально все срастается. Через полтора месяца где-то, может, два, уже снимут аппарат, наложат гипс еще на 2-3 месяца. И все, там уже дальше – бегай.

Сегодня Павел не теряет силы духа. Рядом такая поддержка. Новые друзья. Накануне настоящему бойцу белорусы решили показать наш хоккей. Заприметив Президента, мужчина хотел лишь получить автограф Александра Лукашенко. И не заметил, как оказался в центре внимания. Лукашенко сделал круг почета по ледовой арене с воином из Донбасса на инвалидной коляске. Трогательной, спонтанной и такой теплой сцене трибуны аплодировали. А осколки льда воспоминаний в душе донбасского бойца растопили таким теплым и родным приемом. Павел еще не может оправиться от тех эмоций. Каждый белорус, что встречался здесь ему на пути, от волонтера до главы государства, вселяет надежду, что 2023 год обязательно будет лучше предыдущих.

Павел Прохоренков:

Я в восторге от народа белорусского, потому что каждый человек отзывчивый, если обратиться, все помогут. Ни оскорблений, ничего такого даже не присутствовало. Поначалу было непривычно, конечно, что тишина, вода, по крайней мере, есть каждый день. У нас там раз в неделю воду давали. Бывало такое, что и на дольше задерживали. Там же канал перебили и воды не хватало. Включали ее на пару часов раз в 3-4 дня.

Сегодня Павел крепко держит за руку свое продолжение. Младшего сынишку крестили здесь. Жена Павла, дочь и двухмесячный малыш переехали в Беларусь совсем недавно. Кроха Мирослав родился под бомбежками, расстояние, вынужденная разлука и долгожданная встреча. Первая встреча. Впервые свою кровинку Павел увидел на вокзале в Минске. Вот эти трогательные мгновения.

Павел Прохоренков:

В планах – пустить корни в Беларуси. У меня бабушка отсюда. Она в свое время переехала в Донецк, еще когда Советский Союз был. Очень много рассказывала о Беларуси. И с детства хотелось повидать, что, где и как оно. Очень много рассказывала, интересно было. Таким образом, как бы повидал Беларусь.