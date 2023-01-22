Вакцина от коронавируса и клеточная терапия. Какие прорывные проекты готовит белорусская медицина?

О прорывных проектах в медицине поговорим с экспертами. В студии программы «Неделя» на СТВ Маргарита Досина, начальник отдела науки Минздрава, и Дмитрий Луцкович из РНПЦ детской онкологии. «Препарат будет классический – в виде раствора». Когда появится белорусская вакцина от коронавируса?

Ольга Коршун, СТВ:

В этом году мы ожидаем, что наконец-то увидим нашу вакцину от коронавируса, которую разрабатывают наши специалисты. Маргарита Олеговна, расскажите, на какой стадии сегодня препарат? Как он будет выглядеть? Были какие-то вбросы, что это даже будет таблетка.

Маргарита Досина, начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси:

Препарат будет классический – в виде раствора. На сегодня у нас уже полностью разработан прототип. То есть это в экспериментальных условиях получен уже флакончик с вакциной, с этим раствором, который уже апробировали на экспериментальных животных. Предварительные результаты показали, что он абсолютно безопасен, а главное – эффективен. В настоящий момент идет наработка опытно-промышленных партий. То есть сейчас происходит так называемый трансфер технологий, когда переносится лабораторная технология на промышленное производство. И таким образом в этом году мы получим опытно-промышленные партии. По правилам, это должны быть три опытно-промышленных партии. В ближайшее время начнутся доклинические исследования на экспериментальных животных. Опять же, по правилам безопасности, препарат в первую очередь должен показать свою безопасность, что он абсолютно не повлияет ни на какие процессы в организме. А в следующую очередь он покажет свою эффективность. И после того, как мы докажем это на экспериментальных животных, перейдем к клиническим исследованиям. И планируется, что к концу 2023 года, уже в декабре, мы выйдем на регистрацию данного препарата. Поможет ли белорусская вакцина против новых штаммов?

Ольга Коршун:

Как вы считаете, эти вакцины, которые сегодня есть и которыми мы прививаемся активно, защитят от нового штамма? Маргарита Досина:

Безусловно. Причем наша отечественная вакцина как раз и рассчитана на то нашими учеными, экспериментаторами, в частности РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения ведется постоянный мониторинг тех штаммов, которые циркулируют на территории Республики Беларусь. Если мы замечаем, что появляется новый штамм, который может повлиять на, пример, иммуногенную какую-то активность, конечно, это штамм будет вноситься в дальнейшем в нашу отечественную вакцину. То есть это открытая платформа, позволяющая менять те штаммы, которые циркулируют для территории Беларуси. Какие белорусские вакцины помогают лечить рак?

Ольга Коршун:

Мы говорили о вакцинах, которые применяются (или могут применяться) ко всем людям, которые имеют желание. Но есть и специальные вакцины, в частности одна из таких вакцин против определенных видов рака разработана в РНПЦ детской онкологии. Для тех пациентов, которые резистентны к обычным способам лечения.

Дмитрий Луцкович, научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Не совсем так, я расскажу более подробно. Мы разработали в центре детской онкологии вакцину, направленную против нейробластомы. Это одна из самых распространенных экстракраниальных солидных опухолей у детей. Дети подразделяются на несколько категорий по поражению нейробластомой. И группы низкого риска и промежуточного достаточно хорошо лечатся по стандартным протоколам лечения. И они достигают стопроцентной пятилетней выживаемости. Но всегда остается риск развития рецидивов. И данная вакцина предназначена для того, чтобы ее пациенту давать, когда он находится в клинической ремиссии. Для того, чтобы предотвратить возможность развития рецидива. Над чем работают белорусские ученые вместе с российскими?

Ольга Коршун:

Мы знаем, что наши ученые, наши врачи действуют в такой кооперации, связке и с российскими коллегами. У нас несколько программ Союзного государства по науке. В том числе в рамках медицинской науки. Это по спинальным системам была научная программа, по стволовым клеткам. Расскажите, а дальше будет продолжаться сотрудничество и какие программы реализуются в этом году и ждут нас впереди? Маргарита Досина:

У нас закончилась сейчас реализация спинальной системы, собственно, научная часть. В этом году у нас этап клинического внедрения. То есть в результате этой программы наши ученые разработали большое количество разных методов, новых, ранее не применяемых на территории Беларуси, лечения детей. В том числе были разработаны еще специальные конструкции, которые теперь производят наши белорусские производители «Медбиотех». То есть мы абсолютно не зависимы ни от кого, у нас есть собственные конструкции, которыми сегодня можем помогать деткам.

Ольга Коршун:

Это дети, у которых были врожденные или приобретенные травмы позвоночника? Маргарита Досина:

Абсолютно верно. И поскольку эта программа имела такой потрясающий успех, мы пролечили большое количество деток, в принципе. В дальнейшем планируется продолжение этой программы. И сейчас как раз готовится концепция программы «Спинальная система-2». Ольга Коршун:

Кроме спинальных систем, будут еще какие-то? Маргарита Досина:

Да, сегодня готовится противотуберкулезная вакцина. Это совместно с Институтом гриппа Санкт-Петербурга. Наши несколько учреждений – это РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. И также мы сейчас разрабатываем концепцию в том числе по «Стволовым клеткам-2», продолжение. Потому что клеточные технологии являются сегодня передовыми вообще технологиями, персонифицированными, которые помогают в тех случаях, когда не помогают уже иные способы. Как клеточная терапия помогает бороться с онкологическими заболеваниями?

Ольга Коршун:

Клеточная терапия хорошо себя зарекомендовала и в борьбе с онкологическими заболеваниями, правда? Дмитрий Луцкович:

Да. На сегодняшний момент в центре детской онкологии мы уже на этапе внедрения карты клеточной терапии, направленной против острого лимфобластного лейкоза у детей. Что такое карта клеточной терапии? Это химерный антигенный рецептор, направленный на тотальное уничтожение опухолей. То есть это генномодифицированные лимфоциты собственные пациента. Ольга Коршун:

То есть собственные клетки крови пациента? Дмитрий Луцкович:

Собственные клетки пациента, которые генетически модифицируются и поступают обратно в организм пациента. И они тотально уничтожают опухоль.