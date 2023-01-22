Вакцина от коронавируса и клеточная терапия. Какие прорывные проекты готовит белорусская медицина?

О прорывных проектах в медицине поговорим с экспертами. В студии программы «Неделя» на СТВ Маргарита Досина, начальник отдела науки Минздрава, и Дмитрий Луцкович из РНПЦ детской онкологии.
О прорывных проектах в медицине поговорим с экспертами. В студии программы «Неделя» на СТВ Маргарита Досина, начальник отдела науки Минздрава, и Дмитрий Луцкович из РНПЦ детской онкологии.
Ольга Коршун, СТВ:
В этом году мы ожидаем, что наконец-то увидим нашу вакцину от коронавируса, которую разрабатывают наши специалисты. Маргарита Олеговна, расскажите, на какой стадии сегодня препарат? Как он будет выглядеть? Были какие-то вбросы, что это даже будет таблетка.
Маргарита Досина, начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси:
Препарат будет классический – в виде раствора. На сегодня у нас уже полностью разработан прототип. То есть это в экспериментальных условиях получен уже флакончик с вакциной, с этим раствором, который уже апробировали на экспериментальных животных. Предварительные результаты показали, что он абсолютно безопасен, а главное – эффективен. В настоящий момент идет наработка опытно-промышленных партий. То есть сейчас происходит так называемый трансфер технологий, когда переносится лабораторная технология на промышленное производство. И таким образом в этом году мы получим опытно-промышленные партии. По правилам, это должны быть три опытно-промышленных партии. В ближайшее время начнутся доклинические исследования на экспериментальных животных. Опять же, по правилам безопасности, препарат в первую очередь должен показать свою безопасность, что он абсолютно не повлияет ни на какие процессы в организме. А в следующую очередь он покажет свою эффективность. И после того, как мы докажем это на экспериментальных животных, перейдем к клиническим исследованиям. И планируется, что к концу 2023 года, уже в декабре, мы выйдем на регистрацию данного препарата.
Ольга Коршун:
Как вы считаете, эти вакцины, которые сегодня есть и которыми мы прививаемся активно, защитят от нового штамма?
Маргарита Досина:
Безусловно. Причем наша отечественная вакцина как раз и рассчитана на то нашими учеными, экспериментаторами, в частности РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения ведется постоянный мониторинг тех штаммов, которые циркулируют на территории Республики Беларусь. Если мы замечаем, что появляется новый штамм, который может повлиять на, пример, иммуногенную какую-то активность, конечно, это штамм будет вноситься в дальнейшем в нашу отечественную вакцину. То есть это открытая платформа, позволяющая менять те штаммы, которые циркулируют для территории Беларуси.
Ольга Коршун:
Мы говорили о вакцинах, которые применяются (или могут применяться) ко всем людям, которые имеют желание. Но есть и специальные вакцины, в частности одна из таких вакцин против определенных видов рака разработана в РНПЦ детской онкологии. Для тех пациентов, которые резистентны к обычным способам лечения.
Дмитрий Луцкович, научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Не совсем так, я расскажу более подробно. Мы разработали в центре детской онкологии вакцину, направленную против нейробластомы. Это одна из самых распространенных экстракраниальных солидных опухолей у детей. Дети подразделяются на несколько категорий по поражению нейробластомой. И группы низкого риска и промежуточного достаточно хорошо лечатся по стандартным протоколам лечения. И они достигают стопроцентной пятилетней выживаемости. Но всегда остается риск развития рецидивов. И данная вакцина предназначена для того, чтобы ее пациенту давать, когда он находится в клинической ремиссии. Для того, чтобы предотвратить возможность развития рецидива.
Ольга Коршун:
Мы знаем, что наши ученые, наши врачи действуют в такой кооперации, связке и с российскими коллегами. У нас несколько программ Союзного государства по науке. В том числе в рамках медицинской науки. Это по спинальным системам была научная программа, по стволовым клеткам. Расскажите, а дальше будет продолжаться сотрудничество и какие программы реализуются в этом году и ждут нас впереди?
Маргарита Досина:
У нас закончилась сейчас реализация спинальной системы, собственно, научная часть. В этом году у нас этап клинического внедрения. То есть в результате этой программы наши ученые разработали большое количество разных методов, новых, ранее не применяемых на территории Беларуси, лечения детей. В том числе были разработаны еще специальные конструкции, которые теперь производят наши белорусские производители «Медбиотех». То есть мы абсолютно не зависимы ни от кого, у нас есть собственные конструкции, которыми сегодня можем помогать деткам.
Ольга Коршун:
Это дети, у которых были врожденные или приобретенные травмы позвоночника?
Маргарита Досина:
Абсолютно верно. И поскольку эта программа имела такой потрясающий успех, мы пролечили большое количество деток, в принципе. В дальнейшем планируется продолжение этой программы. И сейчас как раз готовится концепция программы «Спинальная система-2».
Ольга Коршун:
Кроме спинальных систем, будут еще какие-то?
Маргарита Досина:
Да, сегодня готовится противотуберкулезная вакцина. Это совместно с Институтом гриппа Санкт-Петербурга. Наши несколько учреждений – это РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. И также мы сейчас разрабатываем концепцию в том числе по «Стволовым клеткам-2», продолжение. Потому что клеточные технологии являются сегодня передовыми вообще технологиями, персонифицированными, которые помогают в тех случаях, когда не помогают уже иные способы.
Ольга Коршун:
Клеточная терапия хорошо себя зарекомендовала и в борьбе с онкологическими заболеваниями, правда?
Дмитрий Луцкович:
Да. На сегодняшний момент в центре детской онкологии мы уже на этапе внедрения карты клеточной терапии, направленной против острого лимфобластного лейкоза у детей. Что такое карта клеточной терапии? Это химерный антигенный рецептор, направленный на тотальное уничтожение опухолей. То есть это генномодифицированные лимфоциты собственные пациента.
Ольга Коршун:
То есть собственные клетки крови пациента?
Дмитрий Луцкович:
Собственные клетки пациента, которые генетически модифицируются и поступают обратно в организм пациента. И они тотально уничтожают опухоль.
Ольга Коршун:
То есть вы их учите убивать опухоль?
Дмитрий Луцкович:
Да, учим убивать опухоль.
Ольга Коршун:
За вашими проектами стоят жизни десятков людей. Что ждать в этом году?
Дмитрий Луцкович:
По крайней мере, что касаемо нашего центра, мы закончим уже доклинические испытания новой карты клеточной терапии, направленной именно против нейробластомы. Как я уже говорил, это очень тяжелая опухоль, которая достаточно тяжело поддается лечению. На сегодня таких мировых аналогов по созданию карты клеток именно против нейробластомы, против солидных опухолей не существует. Да, зарегистрированы каике-то клинические испытания по всему миру, но у них пока нет никаких значимых достижений. Возможно, к концу этого года мы закончим доклинику. И, возможно, к следующему году (или через полтора-два) перейдем к клиническим испытаниям данного препарата.
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