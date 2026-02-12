1,4 млн рублей за три года! Схему хищения денег раскрыли на предприятии в Гомельской области

Дело почти на полтора миллиона рублей. Схему хищения денег раскрыли на предприятии в Гомельской области. Фиктивные поставки, подложные документы – оперативники вывели на чистую воду генерального директора одного из госпредприятий легкой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Пашковский, заместитель начальника УБЭП УВД Гомельского облисполкома:

Оперативники УБЭП Гомельщины во взаимодействии со специалистами областного Комитета госконтроля выявили схемы хищения денежных средств на одном из государственных предприятий легкой промышленности Гомельской области. Установлено – 51-летний генеральный директор организовал с 46-летним руководителем коммерческой структуры поставку сырья в адрес госпредприятия по бестоварным накладным. Давал незаконные указания подчиненным о подготовке фиктивных документов по процедурам закупок комплектующих, признанию победителями тендеров, приемке товара на склад, а также об использовании материалов в производстве и последующей реализации готовой продукции. Таким способом почти за три года они похитили около 1,4 миллиона рублей. Фигуранты тратили деньги на личные нужды – покупку дорогостоящих авто, оборудование, благоустройство и строительство частных домовладений.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигуранты арестованы, им грозит до 12 лет лишения свободы.