Наталья Кочанова посетила хозяйство «Парохонское» в Пинском районе

В детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак» в Пинском районе ввели в эксплуатацию спальный корпус на 150 мест. В новом здании расположились комнаты дневного пребывания и отдыха, буфет, помещения медицинского назначения. Работы на объекте велись в рамках государственной программы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Свитанке» круглогодично проходят оздоровление дети с пострадавших территорий. За год принимают более 5 тысяч человек. Открытие таких социальных объектов – это следствие продуманной государственной политики. Где во главе угла стоит создание комфортной жизни для людей. И нужно отметить еще и создание рабочих мест.

Такой пример в Пинском районе – сельхозпредприятие «Парохонское», один из лидеров агропромышленного комплекса страны. Опыт «Парохонского» во время посещения председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова взяла на вооружение. Так как сама с недавнего времени по поручению Президента курирует одно из сельхозпредприятий Витебской области.

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Специалисты «Парохонского» помогали преодолеть сложности коллегам из хозяйства «Агро-Лясковичи», которое на прошлой неделе посетил глава государства. При этом в «Парохонском» надои около 12 тысяч килограммов молока с каждой коровы. Ключевую ставку в хозяйстве делают на собственное производство кормов, особое внимание уделяют срокам и технологиям при посеве, а средняя зарплата на предприятии составляет более 3 тысяч рублей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Тут все очень быстро и оперативно делается. И не надо больших затрат на переезды, поиск специалистов. Здесь все сделано по-хозяйски, очень четко и разумно. Конечно, непростые условия. Экономика будет тогда, когда будут кадры, а здесь они есть. Это предприятие не делает заявок в учебные заведения, поскольку ребята, приезжающие на практику, видят эти условия и остаются работать. Здесь нет проблем с кадрами, и это очень важно.