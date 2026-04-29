Глубокая драма белорусского народа. Как прошли показы концерта-реквиема «Каждый третий» в Казани?

История, рассказанная языком искусства, и огромный зал, где не осталось ни одного равнодушного взгляда. В Казани с аншлагом прошли показы концерта-реквиема «Каждый третий». Отклик публики мгновенный и очень личный. Об этом пишут и российские медиа, отмечая особую атмосферу в зале и эмоциональную глубину постановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реквием «Каждый третий» продолжит свое звучание на сцене выставочного центра «Казань Экспо». Масштабный белорусский проект уже покорил Москву и сцену Кремлевского дворца, а теперь – один из крупнейших залов России «Казань Экспо». Сегодня второй день показов. И он проходит уже как продолжение большого диалога от сердца к сердцу. Через музыку, письма с фронта и реальные судьбы, которые связали Беларусь и Татарстан.

Ольга Наумова, корреспондент:

Трагические страницы истории белорусского народа в музыкальной постановке на сцене в Казани. В крупнейшем выставочном комплексе Татарстана – второй показ концерта-реквиема о преступлениях гитлеровцев против мирных граждан. Наша страна в огне Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего. Эта цена свободы и независимости, но память о прошлом остается в поколениях.

Весь концерт как большой рассказ, зрители постепенно погружаются в тяжелое время. Пылающие села, рвущиеся снаряды, отчаянная борьба за жизнь и будущее. На огромных экранах документальные кадры военной эпохи. Хронику подбирали детально, чтобы строчки из песен с таким реалистичным видеорядом звучали еще пронзительней. Трогательный концерт-реквием из Беларуси презентуют в Казани.

Весь репертуар соткан из лирических композиций о переживаниях и боли человека на войне, стремлении победить даже ценой своей жизни. На сцене звучит музыка, которую написали современные белорусские авторы. В Казани состоялась и премьера новой песни.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

Сейчас происходят страшные события на самом деле в мире. И вот в этой песне отражены именно эти события как такое яркое звено, которое показывает, что прошлое может легко перерасти в будущее, если мы сейчас, именно сегодня, не одумаемся. Этот проект как ответ на попытки перекроить и переписать историю. Беларуси и России непонятны такие стремления: для нас подвиг народа – бессмертен. О кровопролитных испытаниях напоминают колокола Хатыни, стены Брестской крепости и тысячи обелисков. Взгляд на историю и в музыкальном творчестве известных исполнителей.