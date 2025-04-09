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Белорусские производители представлены на международной выставке DJAZAGRO в Алжире

09 апреля 2025 06:14
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Экспозиция белорусских производителей представлена на севере Африки – в Алжире проходит международная выставка пищевой промышленности. Здесь широкая линейка наших товаров, продукцию презентуют с учетом региональный специфики и спроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские производители представлены на международной выставке DJAZAGRO в Алжире-2

Алжир имеет высокий экономический потенциал для белорусских производителей продуктов из мяса и молока. Работа по продвижению отечественной продукции с учетом диверсификации экспорта продолжается, расширяется торгово-экономическая география белорусских предприятий в странах африканского континента. Алжир – это еще хороший хаб для выстраивания перспективных деловых связей с компаниями средиземноморского и арабского рынков. К слову, возможности белорусского экспорта молочной продукции – с 2024 года значительно расширены благодаря согласованию ветеринарно-санитарного сертификата на экспорт.

# Выставки в Беларуси и мире # Выставка # Предприятия Беларуси # Алжир

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