Белорусские производители представлены на международной выставке DJAZAGRO в Алжире

Экспозиция белорусских производителей представлена на севере Африки – в Алжире проходит международная выставка пищевой промышленности. Здесь широкая линейка наших товаров, продукцию презентуют с учетом региональный специфики и спроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алжир имеет высокий экономический потенциал для белорусских производителей продуктов из мяса и молока. Работа по продвижению отечественной продукции с учетом диверсификации экспорта продолжается, расширяется торгово-экономическая география белорусских предприятий в странах африканского континента. Алжир – это еще хороший хаб для выстраивания перспективных деловых связей с компаниями средиземноморского и арабского рынков. К слову, возможности белорусского экспорта молочной продукции – с 2024 года значительно расширены благодаря согласованию ветеринарно-санитарного сертификата на экспорт.