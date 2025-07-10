Чем будут удивлять на открытии «Славянского базара в Витебске» – рассказала режиссёр

Объединять культуры, поколения и жанры. В фестивальном Витебске 10 июля в 34-й раз прозвучат позывные «Славянского базара». Уже вечером на главной площадке форума в Летнем амфитеатре торжественно откроется Международный фестиваль искусств. Настоящий бренд культурной жизни, достойная альтернатива политизированным международным песенным конкурсам – «Славянский базар» постоянно развивается и объединяет разные целевые аудитории. Это площадка для укрепления братских культурных связей и уникальный проект, который больше трех десятилетий развивается под патронатом Президента. Каждый год грандиозный форум несет мир и взаимопонимание, дарит радость новых и долгожданных встреч. В Витебск прибыл звёздный поезд с участниками фестиваля «Славянский базар»

Традиционно он объединяет на своих площадках выдающихся музыкантов, артистов театра и кино, художников и танцоров, создавая неповторимую атмосферу творчества и праздника. 10 июля в городе на Двине разрешится одна из главных интриг фестиваля – чья именная звезда засияет на площади Лауреатов. А вот кому будет вручена специальная награда Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию», гости фестиваля узнают на церемонии открытия. Организаторы обещают поистине грандиозное шоу. На сцену выйдут легенды эстрады: Юрий Антонов, чьи песни уже несколько десятилетий остаются хитами, Стас Михайлов, Анатолий Ярмоленко, Сергей Лазарев, Таисия Повалий, ансамбль «Песняры». Подготовили для зрителей и несколько сюрпризов. «Славянский базар – 2025» – чем порадовал белорусов второй конкурсный день среди юных исполнителей?