Новости по тегу #Детская одежда

Требования к качеству тканей ужесточили – особое внимание прочности и устойчивости к износу: форма должна выдерживать активные нагрузки и частые стирки.
Главное новшество – теперь ее должны производить исключительно на территории нашей страны.
Дизайнеры обновили ассортимент на 60 %, сделав акцент на практичности и комфорте.
Деловую одежду для школьников можно будет приобрести на специализированных ярмарках и в универмагах, а также на маркетплейсах и онлайн-площадках отдельных производителей.
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08