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Новости по тегу #Детская одежда

В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы
20 августа 2026 10:08

В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы

В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся
13 августа 2026 11:21

В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы
29 июля 2026 07:09

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы

Белорусские производители готовы обеспечить деловой одеждой более миллиона учащихся
10 июля 2025 05:58

Белорусские производители готовы обеспечить деловой одеждой более миллиона учащихся

В Минске открылись школьные базары – узнали, что предлагают белорусские предприятия
23 июля 2024 17:33

В Минске открылись школьные базары – узнали, что предлагают белорусские предприятия

Новую коллекцию школьной формы презентовали в Национальной школе красоты
06 апреля 2023 13:37

Новую коллекцию школьной формы презентовали в Национальной школе красоты

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников
29 августа 2018 11:18

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников

«Дети перестают носить совсем детскую одежду». Юные модники прошлись по подиуму на Белорусской неделе моды в Минске
16 апреля 2018 10:43

«Дети перестают носить совсем детскую одежду». Юные модники прошлись по подиуму на Белорусской неделе моды в Минске

Выбираем форму для школьника: что советуют продавцы в белорусских магазинах
23 августа 2017 17:14

Выбираем форму для школьника: что советуют продавцы в белорусских магазинах

От 60 до 150 рублей на ребенка: в Минске открылись школьные базары
10 июля 2017 20:05

От 60 до 150 рублей на ребенка: в Минске открылись школьные базары

Школьные базары откроются в Минске 10 июля
10 июля 2017 06:50

Школьные базары откроются в Минске 10 июля

Около 500 моделей брюк, пиджаков, платьев и блуз. Новинки школьной формы представили в Минске
30 марта 2017 13:24

Около 500 моделей брюк, пиджаков, платьев и блуз. Новинки школьной формы представили в Минске