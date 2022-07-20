Белорусские послы в Минском технопарке ознакомились с инновационными технологиями

Новости Беларуси. 20 июля Минский технопарк посетили белорусские послы. Они ознакомились с последними достижениями в сфере инновационных технологий, которые теперь смогут продвигать на внешних рынках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит дипломатов состоялся в рамках ежегодного семинара для руководителей диппредставительств. По словам консулов, общение с разработчиками напрямую – это возможность видеть, куда движется и как развивается наше общество и промышленность.

Сергей Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии:

Такие места дают нам возможность узнать что-то новое о той стране, в который мы вместе с вами проживаем. Это лучшее, это новшества. Весь тот апгрейд, который есть в нашей стане, здесь представлен. Бразилия – это достаточно сельскохозяйственная страна. Несмотря на то, что промышленный сектор хорошо развит. Всем известны самолеты Embraer – это именно бразильское производство. Возвращаясь к сельскому хозяйству, здесь представлено много новаторств в этом направлении, и не только сельского хозяйства как растениеводства, но также крупного рогатого скота.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

У нас широчайшая тематика наших компаний-резидентов. Для сельского хозяйства они найдут что-то полезное, и в первую очередь для ветеринарии. Как раз на мини-выставке нашей было два предприятия, которые этим занимаются. Этим интересуются не только в Южной Америке, но и на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, то есть это интересно. Из того, что еще интересно для Южной Америки, – мы сегодня были в компании, которая производит элементы управления умным городом. Умный город – это элементы управления электронными очередями, транспортом, умные остановки, поезда – все умное.