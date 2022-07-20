Учебно-педагогический комплекс Дещенский детский сад – средняя школа получил статус «Школа мира»

Почетного звания учреждение образования удостоено за высокую ответственность и инициативность. Учащиеся активно ведут волонтерскую деятельность, пропагандируют здоровый образ жизни, участвуют в экологических и патриотических акциях. Привлекают к инициативам местных и жителей соседних агрогородков.

Екатерина Сиротко, учащаяся учебно-педагогического комплекса Дещенский детский сад – средняя школа: Сами по себе очень активные, мы получаем от этого огромное удовольствие. Мы помогаем детям-инвалидам, детям-сиротам или детям, которые находятся в социальном приюте. Недавно мы убирали памятники, чтобы сделать нашу деревню чище, чтобы сделать ее намного красивее.

Виктория Гусева, заместитель директора учебно-педагогического комплекса Дещенский детский сад – средняя школа:

У нас разделено даже, кто где что будет делать, в какой акции большее количество учащихся. Они бросают все дела и с огромным удовольствием идут и привлекают даже тех детей, которые к нашей школе вообще не относятся. Придумываем что-то, чтобы завлечь и жителей агрогородка. Также сделаем деревню красивой.

В перспективе ребята планируют наладить общение с другими школами мира Минской области и участвовать в совместных проектах. А также выйти на международный уровень и делиться опытом.