«Белорусские поляки голосуют за Лукашенко, литовские поляки поддерживают Лукашенко и Путина». Политолог о Дне народного единства

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Уже вопрос из уровня геополитики. Когда переписывают историю, наверное, зачем-то кому-то это нужно. Это позиция неоколониализма Европы и Америки по отношению к Беларуси и России? Или что? Это очередной передел мира?

Петр Петровский, политолог:

По Польше, если мы берем конкретно этот кейс, мы в 2019 году делали исследование, выявили, что с приходом партии «Право и справедливость» польская внешняя политика в отношении Беларуси и Восточной Европы изменилась. Она теперь направлена прежде всего на создание так называемого польского мира. То есть это неошовинизм, как я его называю, Польши. В чем его сущность? Да, вы можете быть формально независимы. Беларусь, Литва, Латвия, Украина, Молдова, они даже зарятся уже на Армению и татар, как это ни странно, но вы живете в рамках традиций так называемой Речи Посполитой до 1772 года. Сарматизм, вот это все. Вы должны из-за этого быть под нашими сателлитами. Они эту традицию сильно сегодня продвигают. Это видно по их мягкой силе, по деньгам, по финансированию. Я хочу подчеркнуть здесь: им же не нравятся наши поляки. Они считают наших поляков и литовских неправильными. Почему? Начали производить социологические исследования, а белорусские поляки голосуют за Лукашенко, литовские поляки поддерживают Лукашенко и Путина. Неправильные поляки. Кирилл Казаков:

Про литовских поляков это вскрылось во время миграционного кризиса, когда как раз таки там на территории компактного проживания стали литовским полякам строить эти миграционные лагеря.

Петр Петровский:

Они начинают вкладывать деньги, раскололи этот союз поляков. Когда начинаешь с местными поляками говорить, им неинтересно. Они говорят, что у них родственников в Польше особо и нет. Мы граждане Беларуси, они такие же патриоты. Я хочу заметить, в западной Беларуси польская община, диаспора полностью сохранилась, никого не ассимилировали. Вот показатель переписи населения. Возьмите Подляское воеводство Польши и посмотрите, что было бы с белорусами в западной Беларуси, если бы не 17 сентября. В 1989 году было около 200 тысяч белорусов, сегодня 47 тысяч. Куда их дели? Промыли мозги, сказали, что вы не белорусы.

Кирилл Казаков:

17 сентября с точки зрения коннотации вашей общественной организации «Белой Руси» – это что? Каким образом вы сейчас эту дату встраиваете в свою идеологию общественной организации?