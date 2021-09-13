«Белорусские поляки голосуют за Лукашенко, литовские поляки поддерживают Лукашенко и Путина». Политолог о Дне народного единства
Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Уже вопрос из уровня геополитики. Когда переписывают историю, наверное, зачем-то кому-то это нужно. Это позиция неоколониализма Европы и Америки по отношению к Беларуси и России? Или что? Это очередной передел мира?
Петр Петровский, политолог:
По Польше, если мы берем конкретно этот кейс, мы в 2019 году делали исследование, выявили, что с приходом партии «Право и справедливость» польская внешняя политика в отношении Беларуси и Восточной Европы изменилась. Она теперь направлена прежде всего на создание так называемого польского мира. То есть это неошовинизм, как я его называю, Польши. В чем его сущность? Да, вы можете быть формально независимы. Беларусь, Литва, Латвия, Украина, Молдова, они даже зарятся уже на Армению и татар, как это ни странно, но вы живете в рамках традиций так называемой Речи Посполитой до 1772 года. Сарматизм, вот это все. Вы должны из-за этого быть под нашими сателлитами. Они эту традицию сильно сегодня продвигают. Это видно по их мягкой силе, по деньгам, по финансированию. Я хочу подчеркнуть здесь: им же не нравятся наши поляки. Они считают наших поляков и литовских неправильными. Почему? Начали производить социологические исследования, а белорусские поляки голосуют за Лукашенко, литовские поляки поддерживают Лукашенко и Путина. Неправильные поляки.
Кирилл Казаков:
Про литовских поляков это вскрылось во время миграционного кризиса, когда как раз таки там на территории компактного проживания стали литовским полякам строить эти миграционные лагеря.
Петр Петровский:
Они начинают вкладывать деньги, раскололи этот союз поляков. Когда начинаешь с местными поляками говорить, им неинтересно. Они говорят, что у них родственников в Польше особо и нет. Мы граждане Беларуси, они такие же патриоты. Я хочу заметить, в западной Беларуси польская община, диаспора полностью сохранилась, никого не ассимилировали. Вот показатель переписи населения. Возьмите Подляское воеводство Польши и посмотрите, что было бы с белорусами в западной Беларуси, если бы не 17 сентября. В 1989 году было около 200 тысяч белорусов, сегодня 47 тысяч. Куда их дели? Промыли мозги, сказали, что вы не белорусы.
Кирилл Казаков:
17 сентября с точки зрения коннотации вашей общественной организации «Белой Руси» – это что? Каким образом вы сейчас эту дату встраиваете в свою идеологию общественной организации?
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
17 сентября – это замечательная дата. О такого рода датах говорилось очень давно, но мы, наверное, мы побаивались, слишком толерантные были. Сегодня мы стали зубастее, стали огрызаться, стали в политике более агрессивны. Это сегодня достаточно верно и правильно. Для нашей организации эта дата очень важная, потому что это Год народного единства, это дата народного единства. То, что нас всех объединяет. Жителей, компактно проживающих на территории Беларуси. Наша организация достаточно крупная. Наша организация началась из Гродно, основа ее – Гродно. Именно те территории, которые поляки считают своими. Так можно считать все что угодно, еще заглянуть в давние времена. Сегодня одна из эффективно развивающихся организаций, было в свое время гродненская, сегодня брестская. Это именно те наиболее активные территории, которые поляки считают своими, незаконно отобранными. Поэтому для нас это очень важная дата. Мы говорим о том, что живем большой дружной семьей. Мы все друзья, думаем одинаково, мыслим ровно, любим эту страну, себя отождествляем с белорусами.
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