Сотни мероприятий и сюрприз от СТВ. Как Беларусь готовится праздновать День народного единства?

Новости Беларуси. Накануне 17 сентября в Беларуси проходит Неделя единства. Автопробеги, открытие новых объектов, высадка аллей и еще много других важных дел для белорусов. А уже в пятницу мы впервые отметим новый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах и площадях с названием 17 Сентября завершаются подготовительные и ремонтные работы, а для некоторых эта дата имеет еще и личный смысл. Готовится ко Дню единства и наш канал. Подробности у Галины Буро.

Площадь нашего города начала формироваться в XVI столетии. Именно сюда в XVI столетии был перенесен центр города Ошмяны.

От Гедимина до Ягайло – ошмянская земля великих князей. Пять веков назад на центральной площади шел большой торг – ряды ремесленников и торговцев, возы, топот копыт. Тогда площадь называлась Рыночная или Базарная, в польские времена – Костюшки. Но с приходом советской власти и до наших дней – 17 Сентября. Ведь это судьбоносная дата для белорусов. Знают ли в Ошмянах, в честь какого события названа площадь 17 Сентября? Спросили у прохожих. Читайте здесь.

Площадь 17 Сентября в Ошмянах будто отражает саму идею нового праздника – единение. Именно этот участок города объединяет сразу три конфессии.

Светлана Черняк, научный сотрудник Ошмянского краеведческого музея имени Ф. Богушевича:

Две христианские. Это католическая конфессия, это православная конфессия. И вот там располагается храм, который принадлежал иудеям, то есть еврейскому населению.

В 1939 году с 17 на 18 сентября в ходе освободительного похода Красной армии запад Беларуси был освобожден от польской власти, а также социального и национального притеснения белорусов. Жители встречали освободителей цветами и радостными улыбками. В местном музее сохранились свидетельства, как польские солдаты белорусской национальности переходили на сторону Красной армии. А после активистка Ошмянского района даже принимала участие в определении судьбы Западной Беларуси.

Светлана Черняк:

Затем Любовь Финковская была включена в состав комитета, который должен был поехать в Москву, вот она стоит на фотографии уже непосредственно в Москве, где они представляли волю народа Западной Беларуси, который проголосовал за включение в СССР и включение в БССР.

И от истории по фотографиям к нынешнему дню. Ведь есть белорусы, для которых 17 сентября – важный день не только в государственном календаре, но и в личном. «Появился на свет я». Шпаковский рассказал, чем ему лично важна дата 17 сентября. Читайте здесь.

Через четыре дня белорусы впервые отметят новый государственный праздник – День народного единства. Торжество стало хорошим поводом обновить улицы и площади на западе страны, которые носят название 17 Сентября. А их десятки.

Галина Буро, корреспондент:

Это уже Гродно, улица 17 Сентября открыта для движения после ремонта. Здесь заканчиваются строительные работы и благоустраивается территория. Этот район носит поэтическое название Новый свет, и теперь улица 17 Сентября стала его настоящим украшением. Уже в пятницу дорога станет одной из праздничных локаций, здесь развернутся осенняя выставка и спортивный праздник.

17 сентября в Минске финиширует масштабный автопробег патриотов Беларуси по всем уголкам страны, в Гродно откроют новые объекты, в Бресте – обновленный мемориал. И еще, пожалуй, сотни мероприятий в этот день по всей стране объединят белорусов. А телеканал СТВ готовит свой сюрприз. Это большой концерт с участием любимых звезд белорусской эстрады. Площадкой для торжества станет небольшой городок на западе Беларуси – Свислочь.

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:

Сейчас работа кипит, осталось до начала проекта меньше недели, поэтому все в трудах. И мы очень надеемся, что нас не подведет погода, потому что сцена будет на открытом воздухе. Сможем порадовать зрителей, которые придут. Город Свислочь, 17 сентября в 7 вечера на площади. А потом зрителей ожидает сюрприз: будет дискотека «Альфа Радио».