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Белорусские парашютисты завоевали 12 медалей на чемпионате России. Узнали, в чём секрет успеха спортсменов

15 августа 2025 10:05
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Белорусские парашютисты вновь подтвердили свою силу и мастерство на международной арене. С открытого чемпионата России по парашютному спорту, который проходил на аэродроме «Танай» в Кемеровской области, наши ребята привезли 12 медалей – пять золотых, шесть серебряных и одну бронзовую. О секретах успеха, достижениях и планах на будущее, а также о том, что вдохновляет, поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Олег Фомин, спортсмен-инструктор национальной команды по парашютному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Белорусские парашютисты завоевали 12 медалей на чемпионате России. Узнали, в чём секрет успеха спортсменов -2

Олег Фомин, спортсмен-инструктор национальной команды по парашютному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Секрет успеха здесь прост. Надо работать, тренироваться качественно. Тогда выезжаешь на соревнования, это качество работы на тренировках обязательно выстрелит на соревнованиях. Еще, конечно, хотелось, чтобы команда была подобрана хорошо. Сейчас у нас это все получилось. Выехали на соревнования, все друг друга поддерживали. Это очень важно в групповой точности приземления, потому что у нас упражнение – индивидуальная точности и групповая точность приземления.

Получается, каждый член команды прыгает на точность приземления, эти результаты суммируются, у кого меньше результаты, та команда и выиграла. Мы шесть прыжков прыгали, с первого прыжка мы не лидировали, где-то со второго, с третьего. А лидировать это очень сложно, вы понимаете, потому что постоянно мандраж у людей. Получилось, что мы были лучше.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Белорусские спортсмены # Ольга Бурлакова # Александра Каштанова # Александр Меженный

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