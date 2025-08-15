Белорусские парашютисты завоевали 12 медалей на чемпионате России. Узнали, в чём секрет успеха спортсменов

Белорусские парашютисты вновь подтвердили свою силу и мастерство на международной арене. С открытого чемпионата России по парашютному спорту, который проходил на аэродроме «Танай» в Кемеровской области, наши ребята привезли 12 медалей – пять золотых, шесть серебряных и одну бронзовую. О секретах успеха, достижениях и планах на будущее, а также о том, что вдохновляет, поговорили с гостем.

Олег Фомин, спортсмен-инструктор национальной команды по парашютному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Секрет успеха здесь прост. Надо работать, тренироваться качественно. Тогда выезжаешь на соревнования, это качество работы на тренировках обязательно выстрелит на соревнованиях. Еще, конечно, хотелось, чтобы команда была подобрана хорошо. Сейчас у нас это все получилось. Выехали на соревнования, все друг друга поддерживали. Это очень важно в групповой точности приземления, потому что у нас упражнение – индивидуальная точности и групповая точность приземления.

Получается, каждый член команды прыгает на точность приземления, эти результаты суммируются, у кого меньше результаты, та команда и выиграла. Мы шесть прыжков прыгали, с первого прыжка мы не лидировали, где-то со второго, с третьего. А лидировать это очень сложно, вы понимаете, потому что постоянно мандраж у людей. Получилось, что мы были лучше.