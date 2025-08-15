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«Только вперёд». Александр Шато и Виталий Гордей рассказали о новой песне

15 августа 2025 09:09
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Здорово, когда утро начинается с хорошей песни. С премьерой к нам в гости пришел талантливый дуэт.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Шато, автор-исполнитель и Виталий Гордей, поэт, певец, исполнитель.

«Только вперёд». Александр Шато и Виталий Гордей рассказали о новой песне-2

Александр Шато, автор-исполнитель:
Давно носил мысль сделать дуэт с Виталием, российско-белорусский. Решил показать песню Виталию.

Виталий Гордей, поэт, певец, исполнитель:
Я как человек, который сам пишет себе песни, сначала, когда получаешь что-то чужое, скептически относишься. Поэтому когда Александр прислал, даже не открывая еще, думаю, нет, придется, видимо, самому все делать. Но когда песню послушал, действительно, песня хорошая, хорошие стихи, хорошая музыка, песня позитивная. Поэтому немножко изменил себе и сказал: Саша, будем петь. Хотя и не мой текст, не моя музыка, но они достойны. Поэтому, в общем-то, и остановились мы вот на этом варианте.

Александр Шато:
Эту песню написал мой земляк Александр Ким. Я давно эту песню заприметил и почему-то захотел сделать ее дуэтной, позитивной. В ней какая-то светлая, правильная мораль. Надо идти вперед, не унывать. У меня вообще жизненное кредо – дорогу осилит идущий. В творчестве надо нести то, что ты сам чувствуешь. Надо быть честным со своим зрителем.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Александра Каштанова # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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