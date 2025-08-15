Современные технологии, уютные пространства для чтения и интерактивные зоны. В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уникальный архитектурный проект. Он реализован по аналогии с модульными фельдшерско-акушерскими пунктами, только в большем масштабе.

Егор Мандрик, заместитель председателя Борисовского райисполкома:

Буквально за год это здание было возведено по модульной системе. Примерно 200 метров квадратных, на которых размещено полностью то, что нужно местным жителям. Кроме того, что была спонсорская помощь, у нас был еще районный бюджет и областной.

В модульной библиотеке есть детский и взрослый отделы. А также игровая зона, место для проведения мероприятий и выставочное пространство. Новые технологии позволят расширить перечень услуг и привлечь новых читателей.