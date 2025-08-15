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В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека

15 августа 2025 08:31
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Современные технологии, уютные пространства для чтения и интерактивные зоны. В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека-2

Это уникальный архитектурный проект. Он реализован по аналогии с модульными фельдшерско-акушерскими пунктами, только в большем масштабе. 

В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека-4

Егор Мандрик, заместитель председателя Борисовского райисполкома: 
Буквально за год это здание было возведено по модульной системе. Примерно 200 метров квадратных, на которых размещено полностью то, что нужно местным жителям. Кроме того, что была спонсорская помощь, у нас был еще районный бюджет и областной. 

В модульной библиотеке есть детский и взрослый отделы. А также игровая зона, место для проведения мероприятий и выставочное пространство. Новые технологии позволят расширить перечень услуг и привлечь новых читателей. 

В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека-6

Тут очень уютно, и я так рада, что она открылась рядом с моим домом.

В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека-8

Большое спасибо нашему руководству города. Я очень довольна этой библиотекой. 

В Борисове открылась первая в Минской области модульная библиотека-10

Анастасия Дайнеко, заведующая городской библиотеки №6 Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева:
Количество читателей нашей библиотеки составляет более 3 000 человек. Ежедневно к нам приходят более 12 человек новых читателей. У нас есть обширная игротека. На базе нашей библиотеки существует «Клуб молодой семьи». 

Технология модульного строительства хорошо себя зарекомендовала. Опыт планируют расширять. Так, в ближайшем будущем в Минском районе появится модульный сельский клуб.

# Библиотеки в Беларуси

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