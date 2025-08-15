Белорус выиграл 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»

Александра Каштанова, ведущая:

Есть у людей еще один талант – это уметь выигрывать. Фортуна улыбается тем, кто настойчиво идет к своей цели. И не обязательно сворачивать для этого горы. Порой достаточно закупиться в магазине и применить карту лояльности.

Александр Меженный, ведущий:

Как это было у нашего героя Андрея Каминского, обычный поход в магазин «Санта» принес ему сертификат на покупки, а совсем недавно – крупную сумму на мечту. Очередная история победы в нашем следующем сюжете.