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Белорус выиграл 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»

15 августа 2025 08:02
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Белорус выиграл 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»-1

Александра Каштанова, ведущая:
Есть у людей еще один талант – это уметь выигрывать. Фортуна улыбается тем, кто настойчиво идет к своей цели. И не обязательно сворачивать для этого горы. Порой достаточно закупиться в магазине и применить карту лояльности.

Александр Меженный, ведущий:
Как это было у нашего героя Андрея Каминского, обычный поход в магазин «Санта» принес ему сертификат на покупки, а совсем недавно – крупную сумму на мечту. Очередная история победы в нашем следующем сюжете.

Белорус выиграл 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»-3

Андрей Каминский, г. Минск:
Меня зовут Андрей, родом я из Гродненской области, но с недавнего времени я житель Минска.

Белорус выиграл 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»-5

– Магазин «Санта», как часто вы там оказываетесь? 
– Каждый день. Работаю в организации, обслуживающей магазины «Санта». В «Санте» бываю по работе каждый день, соответственно, практически через день совершаю покупки там. Был опыт, выиграл сертификат на 100 рублей и продолжил играть. Я бы хотел пожелать участникам игры «Санта» верить, что все сбывается, все возможно.

*На правах рекламы. 

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