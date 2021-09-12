Азарёнок о Мотолько: ему важно только тешить собственное самолюбие и грести бабло лопатой

Новости Беларуси. Далее авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его воскресная рубрика «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Паноптикум – женоподобен. И неважно, какие признаки носит на себе его обитатель. Инфантилизм, истеричность, скудоумие и плаксивость – вот что отличает наших змагаров от нормальных людей. И заводилы у них такие же – девочки-подростки. Есть такой персонаж в протестном пантеоне – Антон Гадимович Мотолько. Самый смешной из всей вонючей кодлы. Мелкий и примитивный хорек, постоянно пребывающий в состоянии истерики. Первое упоминание в СМИ об этом чучеле датируется 2010 годом. Вот его прямая речь в «Аргументах и фактах».

– Куда тебе еще не удалось просочиться, но хотелось бы?

– К Президенту. Хочется свободно фотографировать главу государства целый день без цензуры. Григорий Азаренок:

Слава богу, этого не случилось. И не потому что у этого шизоида извращения заменили реальность. Просто как фотограф он полный ноль. Жалкая бездарность. Нет ни одной талантливой фотографии. У него есть только безумные амбиции, которые никак и нигде не реализовывались. Потом это чучело возомнило себя урбанистом. Дело в том, что барышня никогда и нигде не работала, делать это не любит и не умеет. Она начала носить в Мингорисполком свои больные фантазии, изложенные на бумагу. Надо ли говорить, что там к нему относились, как к буйному пациенту, сбежавшему из палаты? Сандаль думал, что гениальные прожекты просто не доходят до мэра. Однажды попал на прием – 20 минут позора, и о психическом все забыли. И истеричку крутило, болезненное самолюбие не давало покоя. Она хотела славы любой ценой. Достаточно вспомнить, как эта слизь прискакала к «Октябрьской» после теракта. Но не помогать людям, а фотографировать. Хладнокровно и безжалостно. Конечности, окровавленные тела, плачущих людей. Ее больная фантазия наслаждалась. Потом продать хотела. Но не нашлось такого же подонка.

Григорий Азаренок:

Быть позорником – у нее в крови. В 2011 году мимо небольшой калены змагаров проехал автозак. Сотрудники не собирались никого задерживать, но почему-то Мотолько решила по-другому. Вереща о том, что ее нельзя бить по лицу, она сама запрыгнула в автозак. После чего обрывала трубки всех пресс-служб, требуя ее отпустить. Такой зашквар потешил и змагаров, и милиционеров. Те пнули его из спецтранспорта под зад ногой и уехали, навсегда забыв о существовании этой никчемности. Будучи смертельно обиженной на государство из-за собственной никчемности и ничтожества, это существо подалось в ИСАНС. Для наших зрителей поясню – это прокладка американской разведки. Мимикрирующая под так называемое гражданское общество пропаганда. Задачей сандаля было внедряться к чиновникам и нагнетать антироссийскую истерику. Ведь истерить – это все, что она умеет. И затем грянул 2020-й. Вот тут ЧСВ обиженки разыгралось по полной. Никчемная сущность вдруг стала хороводить такими же баранами. В его чатике про городишко собралась вся тупоумная безработная хипстерская слизь. Сандалю слали видео и фоточки. У него наладилась сеть информаторов в различных структурах. И он методично начал ломать судьбы. Уже очень много людей присело по вине этого хипстерского гопника. Очень много у сандаля крестников. Но ему наплевать. Его не удовлетворяет никакая рогатка. Ему важно только тешить собственное самолюбие и грести бабло лопатой. И сколько членов его секты станут крестниками – это волнует истеричку в последнюю очередь. До последнего идиота он готов играть в свою шпиономанию. Психолог о Мотолько: как исполнитель Антон персонаж, может, и редкостный, но не исключительный. Здесь подробнее.